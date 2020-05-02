Пандемія коронавірусу не відступає, кількість хворих зросла: статистика на 2 травня. Постійно оновлюється

Коронавірус COVID-19 за останню добу, 1 травня, підчепили майже 100 тисяч осіб по всьому світу. Кількість заражених зросла до 3,4 млн осіб.

В Україні зафіксовано 11 411 випадків зараження. Найбільша кількість хворих спостерігається в Чернівецькій області – 1745, Києві – 1494 та Івано-Франківської області – 942.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразились 11 411 осіб. Померли 279 осіб, одужали 1498.

По всьому світу померли вже понад 244 тисячі осіб. Кількість заражених перевищила 3,4 млн.

Більше 1,1 млн пацієнтів на планеті побороли хворобу та одужали.

Головне за 2 травня:

1:26 – МОЗ нагадав українцям правила виклику швидкої допомоги при підозрах на COVID-19.

1:11 – Перший заступник голови Житомирської обласної ради Сергій Крамаренко повідомив про виявлення у нього коронавірусної інфекції. Він лікується вдома. За словами чоловіка, самопочуття у нього "нормальне, настрій бойовий".

1:05 – Російський режисер Микита Михалков вважає, що мільярдер Білл Гейтс нібито має намір чипувати всіх людей планети, пояснюючи це пандемією.

00:42 – Президент Білорусі Олександр Лукашенко добре себе почуває і досі не здавав тести на COVID-19, заявила його прессекретарка.

00:39 – На Житомирщині лабораторно підтвердили 30 нових випадків зараження. Коронавірусну інфекцію виявили в Коростені (16 осіб), Житомирі (11 осіб), Бердичеві (2 особи), Житомирському районі (1 особа). Таким чином, в області вже 423 зареєстрованих діагнози COVID-19.

00:23 – У Чернівецькій області за добу діагностували 73 нових заражень коронавірусом, 31 із них – у Чернівцях (всього в регіоні – 1818). Було проведено 376 ПЛР-досліджень у день, 41 особу госпіталізовано. Хворобу побороли ще 9 пацієнтів.

00:18 – У Великобританії кількість померлих від COVID-19 перевищила 28 тис. осіб (+621 за день). За кількістю летальних випадків країна посіла третє місце у світі.

23:40 – У Києві в одному із супермаркетів продаються імпортні овочі (в тому числі цибуля з Росії), в той час як українські фермери скаржаться на те, що їм ніде збувати продукцію на карантині.

22:37 – В Італії вперше за півтора місяці боротьби з пандемією зафіксована рекордно низька смертність за добу – 192 особи. Однак, у нову статистику додали 282 смертей за межами лікарень, які фактично сталися в квітні.

22:29 – Загальна кількість жертв нової інфекції в Москві зросла до 729 (+34 за день).

21:56 – Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заступився за мера Черкас Анатолія Бондаренка, який вирішив пом'якшити карантин у місті.

21:40 – В Іспанії за минулу добу зафіксували 276 смертей від коронавірусу COVID-19. Загальна кількість жертв досягла 25 100 осіб. Загальна кількість заражених – 216 582 особи.

Уже кілька тижнів рівень поширення захворювання в Іспанії поступово знижується.

21:25 – У Данії кількість щоденних нових випадків інфікування зросла на 50% після відкриття шкіл та університетів.

21:23 – Заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін заявив, що вже вилікувався від коронавірусу.

21:20 – Повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв COVID-19 до кінця року, заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

20:49 – У Нью-Йорку повідомили про "жахливо високу" кількість смертей від коронавірусу. Так, за минулу добу від COVID-19 померли 299 людей.

20:41 – У Нью-Йорку провели 15 тисяч тестів на наявність антитіл до коронавірусу. За їх результатами у 19,9% жителів виявили імунітет.

20:38 – У столиці Азербайджану Баку вирішили зобов'язати пасажирів метро носити маски.

20:37 – У Великобританії смертність від COVID-19 у бідних районах Англії та Уельсу в два рази вища, ніж у середньому по країні. Про це дослідники дізналися, створивши інтерактивну карту, яка показує кількість загиблих від коронавірусу.

20:34 – Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що торговельна мережа "Епіцентр" у карантин може продавати тільки дезінфікуючі засоби, а за порушення обмежень гіпермаркети можуть закрити.

20:18 – Українець, який живе і працює в італійському місті Падуя, механік Тарас Мельник розповів про ослаблення карантину в країні. За його словами, він боляче вдарив по італійцях як у фінансовому, так і в моральному плані.

20:00 – За добу в Туреччині захворіли 1 983 особи (це мінімальне значення за місяць), померли – 78.

19:57 – В Італії приріст смертей від коронавірусу +474 за добу (всього 28 710 загиблих). Одужали 79 914 осіб (+1665). Всього вірусом заразилися 209 328 осіб (+1900).

19:55 – У Харкові поліція відмовилася притягати до відповідальності місцевих жителів, які порушують карантин, а журналіста, який викликав копів, жорстоко побили, коли правоохоронці поїхали. Інцидент потрапив на відео.

19:35 – У Росії за добу зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 – 9 623. Найбільше – традиційно у Москві.

19:18 – Лікар Євген Комаровський заявив, що в Україні можна було ввести суворий карантин для людей похилого віку, який би не стосувався молодих і здорових, щоб ті виробляли колективний імунітет від COVID-19.

19:17 – Мера Черкас Анатолія Бондаренка підловили на подвійних стандартах із приводу карантину в Україні, введеного через пандемію COVID-19. А саме: коли в місті не було випадків захворювання на коронавірус, Бондаренко наполягав на введенні жорсткого карантину, натомість станом на сьогодні, коли зафіксовано близько 300 хворих – він його пом'якшує.

18:51 – Вчені в США заявили про створення нового тесту на коронавірус, який дозволяє виявляти його у людей вже через 24 години після інфікування, тобто на безсимптомній стадії хвороби і коли людина ще не заразна.

18:50 – Рада міністрів Франції розглянула законопроєкт про продовження режиму надзвичайного санітарного стану до 24 липня. Ухваленню закону передуватимуть дебати в Сенаті (верхня палата парламенту) 4 травня, а наступного дня – у Національних зборах (нижня палата).

18:45 – Французькі кінологи перевіряють новий спосіб виявлення людей, заражених COVID-19, навчаючи собак розпізнавати запах хворих. Спосіб, як стверджують експерти, безпечний для тварин.

Поки в ініціаторів експерименту немає впевненості в його успіху, але перші результати, за їхніми словами, виглядають обнадійливо.

18:44 – Ресторатори Києва провели акцію під Офісом президента України з вимогою дозволити відкриття літніх терас під час карантину.

18:41 – У середині квітня місця для хворих на COVID-19 в Олександрівській клінічній лікарні у Києві були заповнені на 100%, але в кінці місяця вільні ліжка вже були, повідомила головна лікарка Людмила Антоненко.

17:01 – Загальна кількість хворих на коронавірус у світі може становити щонайменше 100 мільйонів осіб.

15:02 - Доктор біологічних наук, професор Костянтин Чумаков заявив, що коронавірус адаптується і стане менш агресивним.

14:35 – Станом на 2 травня у Дніпрі виявлено 39 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

14:05 – У США офіційно схвалили застосування в екстрених випадках експериментального препарату "Ремдесівір" (Remdesivir) при коронавірусній інфекції COVID-19.

11:42 – Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що на початку травня медики, які працюють із хворими на коронавірус COVID-19, отримають всі кошти за квітневими розрахунками.

10:52 – У Києві станом на ранок 2 травня було зафіксовано 1494 підтверджених випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

09:24 – В Україні за останню добу найбільше випадків коронавірусу COVID-19 підтвердили у Чернівецькій, Дніпропетровській та Закарпатській областях.

09:17 – В Україні станом на ранок 2 травня зафіксували 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 – одужали. За добу зафіксовано 550 нових випадків.

8:25 – У Китаї повідомили, що станом на 2 травня зафіксували поки лише один випадок зараження COVID-19.

05:15 – У двох молдовських психіатричних клініках виявлені спалахи COVID-19. Хворих пацієнтів лікують на місці.

03:40 – У Німеччині назвали несподівану небезпеку одноразових рукавичок у магазинах.

02:25 – Молода 24-річна фельдшерка, яка перемогла COVID-19, розповіла про дивні симптоми.

01:26 – В США висловилися про "штучну" появу COVID-19.

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