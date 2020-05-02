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3 травня • оновлено в 23:02
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Пандемія коронавірусу не відступає, кількість хворих зросла: статистика на 2 травня. Постійно оновлюється

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Коронавірус COVID-19 за останню добу, 1 травня, підчепили майже 100 тисяч осіб по всьому світу. Кількість заражених зросла до 3,4 млн осіб.

В Україні зафіксовано 11 411 випадків зараження. Найбільша кількість хворих спостерігається в Чернівецькій області – 1745, Києві – 1494 та Івано-Франківської області – 942.

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Пандемія коронавірусу не відступає, кількість хворих зросла: статистика на 2 травня. Постійно оновлюється
Пандемія коронавірусу не відступає, кількість хворих зросла: статистика на 2 травня. Постійно оновлюється
Пандемія коронавірусу не відступає, кількість хворих зросла: статистика на 2 травня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразились 11 411 осіб. Померли 279 осіб, одужали 1498.

  • По всьому світу померли вже понад 244 тисячі осіб. Кількість заражених перевищила 3,4 млн.

  • Більше 1,1 млн пацієнтів на планеті побороли хворобу та одужали.

Пандемія коронавірусу не відступає, кількість хворих зросла: статистика на 2 травня. Постійно оновлюється
Пандемія коронавірусу не відступає, кількість хворих зросла: статистика на 2 травня. Постійно оновлюється

Головне за 2 травня:

1:26 – МОЗ нагадав українцям правила виклику швидкої допомоги при підозрах на COVID-19.

1:11 – Перший заступник голови Житомирської обласної ради Сергій Крамаренко повідомив про виявлення у нього коронавірусної інфекції. Він лікується вдома. За словами чоловіка, самопочуття у нього "нормальне, настрій бойовий".

1:05 – Російський режисер Микита Михалков вважає, що мільярдер Білл Гейтс нібито має намір чипувати всіх людей планети, пояснюючи це пандемією.

00:42 – Президент Білорусі Олександр Лукашенко добре себе почуває і досі не здавав тести на COVID-19, заявила його прессекретарка.

00:39 – На Житомирщині лабораторно підтвердили 30 нових випадків зараження. Коронавірусну інфекцію виявили в Коростені (16 осіб), Житомирі (11 осіб), Бердичеві (2 особи), Житомирському районі (1 особа). Таким чином, в області вже 423 зареєстрованих діагнози COVID-19.

00:23 – У Чернівецькій області за добу діагностували 73 нових заражень коронавірусом, 31 із них – у Чернівцях (всього в регіоні – 1818). Було проведено 376 ПЛР-досліджень у день, 41 особу госпіталізовано. Хворобу побороли ще 9 пацієнтів.

00:18 – У Великобританії кількість померлих від COVID-19 перевищила 28 тис. осіб (+621 за день). За кількістю летальних випадків країна посіла третє місце у світі.

23:40 – У Києві в одному із супермаркетів продаються імпортні овочі (в тому числі цибуля з Росії), в той час як українські фермери скаржаться на те, що їм ніде збувати продукцію на карантині.

22:37 – В Італії вперше за півтора місяці боротьби з пандемією зафіксована рекордно низька смертність за добу – 192 особи. Однак, у нову статистику додали 282 смертей за межами лікарень, які фактично сталися в квітні.

22:29 – Загальна кількість жертв нової інфекції в Москві зросла до 729 (+34 за день).

21:56 – Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заступився за мера Черкас Анатолія Бондаренка, який вирішив пом'якшити карантин у місті.

21:40 – В Іспанії за минулу добу зафіксували 276 смертей від коронавірусу COVID-19. Загальна кількість жертв досягла 25 100 осіб. Загальна кількість заражених – 216 582 особи.

Уже кілька тижнів рівень поширення захворювання в Іспанії поступово знижується.

21:25 – У Данії кількість щоденних нових випадків інфікування зросла на 50% після відкриття шкіл та університетів.

21:23 – Заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін заявив, що вже вилікувався від коронавірусу.

21:20 – Повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв COVID-19 до кінця року, заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

20:49 – У Нью-Йорку повідомили про "жахливо високу" кількість смертей від коронавірусу. Так, за минулу добу від COVID-19 померли 299 людей.

20:41 – У Нью-Йорку провели 15 тисяч тестів на наявність антитіл до коронавірусу. За їх результатами у 19,9% жителів виявили імунітет.

20:38 – У столиці Азербайджану Баку вирішили зобов'язати пасажирів метро носити маски.

20:37 – У Великобританії смертність від COVID-19 у бідних районах Англії та Уельсу в два рази вища, ніж у середньому по країні. Про це дослідники дізналися, створивши інтерактивну карту, яка показує кількість загиблих від коронавірусу.

20:34 – Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що торговельна мережа "Епіцентр" у карантин може продавати тільки дезінфікуючі засоби, а за порушення обмежень гіпермаркети можуть закрити.

20:18 – Українець, який живе і працює в італійському місті Падуя, механік Тарас Мельник розповів про ослаблення карантину в країні. За його словами, він боляче вдарив по італійцях як у фінансовому, так і в моральному плані.

20:00 – За добу в Туреччині захворіли 1 983 особи (це мінімальне значення за місяць), померли – 78.

19:57 – В Італії приріст смертей від коронавірусу +474 за добу (всього 28 710 загиблих). Одужали 79 914 осіб (+1665). Всього вірусом заразилися 209 328 осіб (+1900).

19:55 – У Харкові поліція відмовилася притягати до відповідальності місцевих жителів, які порушують карантин, а журналіста, який викликав копів, жорстоко побили, коли правоохоронці поїхали. Інцидент потрапив на відео.

19:35 – У Росії за добу зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 – 9 623. Найбільше – традиційно у Москві.

19:18 – Лікар Євген Комаровський заявив, що в Україні можна було ввести суворий карантин для людей похилого віку, який би не стосувався молодих і здорових, щоб ті виробляли колективний імунітет від COVID-19.

19:17 – Мера Черкас Анатолія Бондаренка підловили на подвійних стандартах із приводу карантину в Україні, введеного через пандемію COVID-19. А саме: коли в місті не було випадків захворювання на коронавірус, Бондаренко наполягав на введенні жорсткого карантину, натомість станом на сьогодні, коли зафіксовано близько 300 хворих – він його пом'якшує.

18:51 – Вчені в США заявили про створення нового тесту на коронавірус, який дозволяє виявляти його у людей вже через 24 години після інфікування, тобто на безсимптомній стадії хвороби і коли людина ще не заразна.

18:50 – Рада міністрів Франції розглянула законопроєкт про продовження режиму надзвичайного санітарного стану до 24 липня. Ухваленню закону передуватимуть дебати в Сенаті (верхня палата парламенту) 4 травня, а наступного дня – у Національних зборах (нижня палата).

18:45 – Французькі кінологи перевіряють новий спосіб виявлення людей, заражених COVID-19, навчаючи собак розпізнавати запах хворих. Спосіб, як стверджують експерти, безпечний для тварин.

Поки в ініціаторів експерименту немає впевненості в його успіху, але перші результати, за їхніми словами, виглядають обнадійливо.

18:44 – Ресторатори Києва провели акцію під Офісом президента України з вимогою дозволити відкриття літніх терас під час карантину.

18:41 – У середині квітня місця для хворих на COVID-19 в Олександрівській клінічній лікарні у Києві були заповнені на 100%, але в кінці місяця вільні ліжка вже були, повідомила головна лікарка Людмила Антоненко.

17:01 – Загальна кількість хворих на коронавірус у світі може становити щонайменше 100 мільйонів осіб.

15:02 - Доктор біологічних наук, професор Костянтин Чумаков заявив, що коронавірус адаптується і стане менш агресивним.

14:35 – Станом на 2 травня у Дніпрі виявлено 39 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

14:05 – У США офіційно схвалили застосування в екстрених випадках експериментального препарату "Ремдесівір" (Remdesivir) при коронавірусній інфекції COVID-19.

11:42 – Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що на початку травня медики, які працюють із хворими на коронавірус COVID-19, отримають всі кошти за квітневими розрахунками.

10:52 – У Києві станом на ранок 2 травня було зафіксовано 1494 підтверджених випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

09:24 – В Україні за останню добу найбільше випадків коронавірусу COVID-19 підтвердили у Чернівецькій, Дніпропетровській та Закарпатській областях.

09:17 – В Україні станом на ранок 2 травня зафіксували 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 – одужали. За добу зафіксовано 550 нових випадків.

Пандемія коронавірусу не відступає, кількість хворих зросла: статистика на 2 травня. Постійно оновлюється

8:25 – У Китаї повідомили, що станом на 2 травня зафіксували поки лише один випадок зараження COVID-19.

05:15 – У двох молдовських психіатричних клініках виявлені спалахи COVID-19. Хворих пацієнтів лікують на місці.

03:40 – У Німеччині назвали несподівану небезпеку одноразових рукавичок у магазинах.

02:25 – Молода 24-річна фельдшерка, яка перемогла COVID-19, розповіла про дивні симптоми.

01:26 – В США висловилися про "штучну" появу COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
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