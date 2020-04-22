Пандемія коронавірусу може спровокувати голод "біблійного масштабу" – ООН
В Організації Об'єднаних Націй заявили, що людство може зіткнутися з масовим голодом через пандемію коронавірусу, якщо не забезпечить продовольчу безпеку.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Таку думку, зокрема, висловив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі. Його слова цитують на сайті організації.
"Якщо ми не підготуємося і не почнемо діяти зараз, то можемо зіткнутися з голодом біблійних масштабів вже через декілька місяців", – сказав він.
Тому Бізлі запропонував ввести низку заходів, які допоможуть уникнути цього. Насамперед, він попросив всіх учасників бойових дій надати до територій безперешкодний доступ гуманітарної допомоги. Крім цього, вкласти 350 мільйонів доларів у створення мережі логістичних центрів, які забезпечать рух поставок гуманітарної допомоги по всьому світу.
"Перш за все, нам потрібен мир", – заявив глава ВПП.
Він також порушив питання щодо необхідності систем раннього попередження, вказавши, що зараз важливо не допустити дефіциту фінансування, перебоїв у торгівлі та втрат доступу до голодуючого населення.
"Час не на нашому боці, тому давайте діяти мудро і швидко", – резюмував Бізлі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава аналітичного центру "ІНПОЛІТ" Сергій Биков вважає, що через пандемію коронавірусу в 2020-му році по всьому світу загостриться голод і безробіття.