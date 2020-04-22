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22 квітня • оновлено в 08:26
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Пандемія коронавірусу може спровокувати голод "біблійного масштабу" – ООН

1.7т
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В Організації Об'єднаних Націй заявили, що людство може зіткнутися з масовим голодом через пандемію коронавірусу, якщо не забезпечить продовольчу безпеку.

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Таку думку, зокрема, висловив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі. Його слова цитують на сайті організації.

"Якщо ми не підготуємося і не почнемо діяти зараз, то можемо зіткнутися з голодом біблійних масштабів вже через декілька місяців", – сказав він.

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Тому Бізлі запропонував ввести низку заходів, які допоможуть уникнути цього. Насамперед, він попросив всіх учасників бойових дій надати до територій безперешкодний доступ гуманітарної допомоги. Крім цього, вкласти 350 мільйонів доларів у створення мережі логістичних центрів, які забезпечать рух поставок гуманітарної допомоги по всьому світу.

"Перш за все, нам потрібен мир", – заявив глава ВПП.

Він також порушив питання щодо необхідності систем раннього попередження, вказавши, що зараз важливо не допустити дефіциту фінансування, перебоїв у торгівлі та втрат доступу до голодуючого населення.

"Час не на нашому боці, тому давайте діяти мудро і швидко", – резюмував Бізлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава аналітичного центру "ІНПОЛІТ" Сергій Биков вважає, що через пандемію коронавірусу в 2020-му році по всьому світу загостриться голод і безробіття.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
США
Теги
ООН голод
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