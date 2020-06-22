Пандемія коронавірусу посилюється: ВООЗ назвала причину

Пандемія коронавірусу у світі продовжує набирати обертів, а спричинені нею кризи відчуватимуться десятиліттями.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус у виступі на віртуальному форумі охорони здоров'я, організованому ОАЕ. За час пандемії у світі заразилося коронавірусом понад 9 млн людей.

"Ця пандемія все ще зростає. І ми знаємо, що пандемії набагато важчі, ніж просто криза в охороні здоров'я. Це і економічна криза, і соціальна криза, а в багатьох країнах – ще й політична. Її наслідки відчуватимуться ще десятиліттями", – заявив він.

Гебреєсус підкреслив, що посиленню пандемії сприяє політизація проблем, пов'язаних із поширенням коронавірусу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія COVID-19 вступила в нову фазу, більш небезпечну, ніж попередня.