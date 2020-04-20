Пандемія іспанки і коронавірусу: історик розповів про позитив в боротьбі з вірусом

Катерина Іванова Світ 18:21, 20.04.2020

Намагаючись зберегти людські життя, Захід вибрав правильну модель в боротьбі з коронавірусом, як за часів пандемії іспанки це зробили кілька американських штатів.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав російський історик Андрій Зубов. Він нагадав, що людина, як відповідальна істота, вміє жаліти і піклуватися про інших і здатна відновити будь-які наслідки кризи (повний текст інтерв'ю читайте тут).

пандемія іспанки
kubnews.ru

"Центр цього світу – людина. Вона вміє жаліти і піклуватися про інших, ця якість перемагає все. Під час іспанки сто років тому в США були два варіанти ставлення до пандемії. Окремі штати вирішили зберегти економіку і не вводили строгий карантин. А інші зберегти людей навіть ціною руйнування господарства, але коли пандемія закінчилася, вони швидко відновили промисловість. А там, де люди загинули, криза була набагато більшою. Зараз Захід теж як би махнув на економіку і в першу чергу дбає про збереження людей. Це правильна модель", – запевнив історик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Андрія Зубовва, нинішня пандемія коронавірусу – це не кінець світу, а кінець певного світоустрою, яке вже не раз траплялося в історії людства.

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