Пандемія COVID-19 загрожує звести нанівець 25-річну боротьбу за гендерну рівність – ООН

Пандемія коронавірусу привела до того, що жінкам доводиться робити більше домашньої роботи, а це призводить до втрати можливостей в кар'єрі або освіті.

Такі дані наводяться в доповіді ООН. У документі наголошується, що така ситуація ставить під загрозу результати 25-річної боротьби за гендерну рівність.

За даними організації, до пандемії обсяг неоплачуваної роботи, в тому числі по дому, становив 16 мільярдів годин на день. Три чверті її виконували жінки.

З початку пандемії навантаження на жінок стало ще більшим, а розрив зріс удвічі.

За словами заступниці директора організації "ООН-жінки" Аніти Бхатії, небезпека повернутися до гендерних стереотипів 1950-х років цілком реальна.

"Все, над чим ми працювали останні 25 років, може бути втрачено всього за рік", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що після ефективних результатів застосування нових експериментальних вакцин проти коронавірусу з'явилася реальна можливість покінчити з пандемією.