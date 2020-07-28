Пандемія COVID-19 у світі посилюється: статистика на 28 липня. Постійно оновлюється

Станом на вівторок, 28 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 16,6 млн осіб. За минулу добу було виявлено 218 тис. нових інфікованих.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія COVID-19 посилюється все більше. За останні шість тижнів кількість хворих практично подвоїлася.

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Коронавірусом заразилися понад 16,6 млн осіб в світі. worldometers.info

Антирейтинг країн щодо захворюваності коронавірусом worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 65 656 осіб. Померли 1616 пацієнтів, одужали – 36 122.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,4 млн), Бразилія (понад 2,4 млн) та Індія (більше 1,4 млн).

Європейські країни ведуть активну підготовку до другої хвилі коронавірусу на тлі зростання нових випадків захворювання. Розглядається можливість повернення деяких обмежень.

Всесвітня організація охорони здоров'я скликає надзвичайний комітет для оцінки ситуації з пандемією COVID-19 в світі.

Антирейтинг областей України щодо захворюваності коронавірусом. covid19.rnbo.gov.ua

Карта поширення коронавірусу в Україні. covid19.rnbo.gov.ua

Головне за 28 липня:

06:30 – У Британії вперше коронавірус підтвердили у домашньої кішки. Лікар розповіла про небезпеку інциденту.

05:00 – Жінки-лідери країн виявилися успішнішими в боротьбі з пандемією коронавірусу.

01:44 – Американець Грег Гарфілд 64 дні провів в каліфорнійській лікарні, борючись з коронавірусом. У підсумку він втратив майже все пальці рук, однак вижив.

01:03 – У Рівненській області COVID-19 за добу виявлено ще у 50 осіб, повідомив глава ОДА Віталій Коваль.

За весь час епідемії в регіоні захворіли 5 784 особи.

00:20 – Рівень бідності в Латинській Америці після пандемії коронавірусу виросте. За словами президента Міжамериканського банку розвитку Луїса Альберто Морено, в 2020 році економічний спад в регіоні складе 8-10%.