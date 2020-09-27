Пандемія COVID-19 у світі посилилася: статистика на 27 вересня. Оновлюється

Коронавірус в Україні та світі станом на 27 вересня зафіксовано у 213 країнах і територіях – заразилося вже понад 33 мільйони людей, із них 293 тисячі – тільки за минулий день.

Епіцентром пандемії COVID-19 з початку осені продовжує залишатися Індія, яка за кількістю заражень посідає друге місце після США. У країні щодня фіксують найбільше виявлених упродовж доби інфікувань – у межах 80-90 тисяч.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 195 504 особи. Померли 3903 пацієнти, одужали – 86 873 .

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більш ніж 7,2 млн), Індія (більш як 5,9 млн) і Бразилія (понад 4,7 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 25 місце.

Від коронавірусної інфекції в світі померли більш ніж 998 тисяч осіб, але понад 24 млн змогли вилікуватися. Наприклад, активними хворими зараз залишаються трохи більш як 7,6 млн людей на планеті.

27 вересня – 291-й день із моменту виявлення коронавірусу в китайському місті Ухань і 181-й – з оголошення його пандемією ВООЗ.

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