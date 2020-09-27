Пандемія COVID-19 у світі посилилася: статистика на 27 вересня. Оновлюється
Коронавірус в Україні та світі станом на 27 вересня зафіксовано у 213 країнах і територіях – заразилося вже понад 33 мільйони людей, із них 293 тисячі – тільки за минулий день.
Епіцентром пандемії COVID-19 з початку осені продовжує залишатися Індія, яка за кількістю заражень посідає друге місце після США. У країні щодня фіксують найбільше виявлених упродовж доби інфікувань – у межах 80-90 тисяч.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 195 504 особи. Померли 3903 пацієнти, одужали – 86 873.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більш ніж 7,2 млн), Індія (більш як 5,9 млн) і Бразилія (понад 4,7 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 25 місце.
Від коронавірусної інфекції в світі померли більш ніж 998 тисяч осіб, але понад 24 млн змогли вилікуватися. Наприклад, активними хворими зараз залишаються трохи більш як 7,6 млн людей на планеті.
27 вересня – 291-й день із моменту виявлення коронавірусу в китайському місті Ухань і 181-й – з оголошення його пандемією ВООЗ.
Головне за 27 вересня:
У Бразилії за минулу добу померли 869 пацієнтів із коронавірусною інфекцією, повідомляє пресслужба місцевого МОЗ. За даними відомства, кількість жертв COVID-19 у країні досягла 141 406. Також за 26 вересня там виявили 28 378 нових випадків, а загальна кількість підтверджених заражень тепер виросла до 4 717 991.
У центрі Лондоні 26 вересня пройшла чергова акція протесту проти антикоронавірусних обмежень. Декілька тисяч людей скандували "Свободи", "Ми не згодні" й вступили в зіткнення з поліцією, яка вимагала від них розійтися. Причиною було те, що противники карантину його не дотримувалися: не зберігали соціальну дистанцію і не носили захисних масок.
Зростання кількості хворих на коронавірус у Білорусі нібито пов'язаний із недотриманням дистанції між учасниками мітингів, заявив виконуючий обов'язки глави МОЗ країни Дмитро Піневич. За його словами, в останні дні заражається більше 300 осіб щодня.
Канада виділить 440 млн канадських доларів (майже $338 млн) на підтримку діяльності Глобального альянсу вакцинації (GAVI) для боротьби з коронавірусом. Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.
У Чернівецькій області за останню добу зафіксували 107 нових випадків зараження COVID-19. Загалом на Буковині вже діагностовано 14 009 інфікувань, повідомив глава ОДА Сергій Осадчук.
За суботу, 26 вересня, у світі COVID-19 виявили в 293 937 людей. Померло цього дня 5297 пацієнтів. За даними сайту Worldometer, 52 тисячі хворих додалося в країнах Європи. У європейському "антирейтингу" COVID-19 Україна перебуває на 7 місці
Спеціалісти Медичної школи Бостонського університету, провівши аналіз крові більше 200 пацієнтів із коронавірусом, назвали вітамін, здатний знизити ризик смерті від COVID-19.