Пандемія COVID-19 прискорюється і не контролюється, – ВООЗ

Поширення пандемії коронавіруса "все ще прискорюється", і більшості країн поки не вдалося його контролювати.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, повідомила The Guardian. Агентство охорони здоров'я ООН зареєструвало понад 11,8 мільйона випадків коронавіруса, половина з яких – за останні шість тижнів.

Глава ВООЗ зазначив, що спалах оголив глобальну і національну нерівність як в системах охорони здоров'я, так і в більш широких верствах суспільства, і що його вплив мав "невиправдані успіхи", які раніше були досягнуті в боротьбі з хворобами.

"Часто кажуть, що хвороба не знає кордонів. Вона не дбає про наші політичні розбіжності і ігнорує відмінності, які ми проводимо між здоров'ям і економікою, життями і засобами для існування. Пандемія COVID-19 зруйнувала їх всіх", – сказав Гебреісус.

За його словами, вірус зруйнував системи охорони здоров'я в деяких з найбагатших країн світу, в той час як окремі держави, які зробили успішні заходи, мали скромні кошти.

"Але в більшій частині світу вірус не знаходиться під контролем. Стає гірше. В даний час в ВООЗ повідомляється про більш 11,8 мільйонів випадків зараження COVID-19. Більш 544 000 життів були втрачені. Пандемія все ще прискорюється. Загальна кількість випадків подвоїлася за останні шість тижнів", – підкреслив керівник ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в світі прискорюється.