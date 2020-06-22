Пандемія COVID-19 негативно позначилася на медичних послугах у світі, – ВООЗ

У більшості країн, які опитала Всесвітня організація охорони здоров'я, обмежили або припинили деякі медичні слуги на тлі пандемії COVID-19.

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Про це на брифінгу 22 червня заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, передає "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що йдеться, зокрема, про стоматологічні та реабілітаційні послуги, діагностику та лікування неінфекційних захворювань, допомогу хворим з психічними розладами, дородове спостереження та діагностики раку.

"ВООЗ нещодавно провела опитування серед країн з метою оцінки впливу пандемії на необхідні медичні послуги. З 82 країн, звідки ми отримали відповіді, більше половини обмежили або припинили щонайменше одну платформу надання послуг, наприклад, амбулаторне або стаціонарне лікування, а також громадський догляд", – зазначив Гебреєсус.

75% з опитаних повністю або частково припинили надавати стоматологічні та реабілітаційні послуги.

У більш ніж половині країн перестали надавати допомогу хворим з психічними розладами, припинили допологове спостереження і діагностику раку. Також було призупинено надання медичних послуг хворим дітям.

Дві третини країн заявили про збої в планової імунізації, діагностиці та лікуванні неінфекційних захворювань, а також в послугах з планування сім'ї і попередження вагітності.

Глава ВООЗ підкреслив, що для вирішення питань в наданні медичних послуг країни використовують різні методи, зокрема, - розподіл хворих на групи за ступенем потреби в отриманні допомоги, телемедицину. Крім того, пацієнтів направляють в установи альтернативної медицини.

Гебреєсус додав, що ВООЗ тісно працює з країнами для підтримки їх системи охорони здоров'я в рамках пандемії COVID-19. За останніми даними, 48 країн подали заявки на поставки медичної допомоги на суму 92 мільйони доларів.

Так, ВООЗ знаходиться в процесі доставки більш 140 млн засобів індивідуального захисту в 135 країн, а також порядку 14 тисяч кисневих концентратів і мільйонів тестів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ВООЗ заявили, що пандемія коронавируса в світі продовжує набирати обороти, а викликані нею кризи відчуватимуться десятиліттями.