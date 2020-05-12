Пандемія COVID-19 не вщухає, десятки тисяч нових хворих у світі: статистика щодо коронавірусу на 12 травня. Постійно оновлюється
Коронавірус COVID-19 продовжує поширюватися світом. За минулу добу, 11 травня, найбільше нових випадків зареєстровано в Мексиці – 1305, Бразилії – 451 і Болівії – 275.
В Україні вже зафіксовано понад 16 тисяч хворих, померли – 425.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 16 023 особи. Померли 425 пацієнтів, одужали – 3373.
У Китаї почали фіксувати нові випадки захворювання.
В Україні та світі з 11 травня послабили режим карантину.
Головне за 12 травня:
2:10 – Після проведення військового параду до Дня перемоги 9 травня в Мінську удвічі впала захворюваність на пневмонію, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він переконаний, що людям пішло на користь перебування на повітрі.
1:18 – У Канаді коронавірусом вже заразилися 70,3 тисячі осіб, померли 5 049. За тиждень кількість інфікованих збільшилася на 7,8 тисяч, кількість летальних випадків – на 900, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни.
00:06 – Доктор з Великобританії розповів, чи потрібно мити товари з доставки, щоб не заразитися COVID-19.
23:53 – НАТО готується до довгострокових наслідків коронавірусу COVID-19 і веде роботу над зміцненням стабільності союзників.
23:22 – В Ужгороді 26-річний медик Михайло Данкович переміг коронавірус менш ніж за два тижні. Він розповів, як вилікувався і описав свої симптоми.
22:51 – У Кривому Розі головлікар лікарні №4 самовільно виписав 15 пацієнтів, у яких був підтверджений коронавірус.
22:15 – У Москві за добу померли ще 53 пацієнта з коронавірусом. Кількість летальних випадків в столиці Росії досягла 1232, повідомив оперативний штаб.
22:10 – У Китаї у кажанів виявлений новий вірус, який тісно пов'язаний з коронавірусом COVID-19. Результати дослідження можуть свідчити про те, що COVID-19 з'явився природним чином.
21:38 – Протягом минулої доби в Херсонській області від коронавірусу одужали ще 16 пацієнтів, при цьому заразилися всього троє, повідомив глава ОДА Юрій Гусєв.
Загальна кількість заражень в області досягла 165. Одужали 96 осіб, двоє померли.
21:33 – Країни, що розвиваються, в повній мірі відчують економічні наслідки кризи пандемії COVID-19 і стоять перед ризиком політичної дестабілізації, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
"Прийом іммігрантів скоротиться, тому що економічна активність в приймаючих країнах зменшиться. Зниження нафтових доходів у країнах, які, перш за все, виробники нафти, створить складну ситуацію в їхніх бюджетах. І йдеться не тільки про нафту, а загалом про природну сировину. Постраждає туризм", – наводить агентство "Інтерфакс-Україна" його слова.
21:07 – Заступник голови Одеської обласної держадміністрації Віталій Свічинський звільнений з посади у зв'язку із затримками виплат надбавок медикам, які лікують хворих на коронавірус COVID-19.
20:34 – У селі Високопілля Харківської області за рішенням місцевої комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій знімаються обмеження на в'їзд та виїзд, а також припиняється робота карантинного блокпоста.
Село закрили в середині квітня через спалах коронавірусу.
20:30 – У Туреччині за добу на коронавірус захворіли ще 1,7 тисячі осіб. Загальна кількість заражених перевищила 141 тисячу. Вилікувалися 3 109, померли 53 пацієнти, повідомив міністр охорони здоров'я.
20:24 – У Франції кількість летальних випадків від коронавірусу наблизилося до 27 тисяч. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу померли ще 348 людей.
19:49 – Міністерство інфраструктури України працює над відновленням роботи пасажирського транспорту з 22 травня після закінчення карантину, заявив глава відомства Владислав Криклій.
19:27 – Рішення щодо подальшого ослаблення карантину у Львові буде ухвалене до п'ятниці, заявив мер міста Андрій Садовий.
У місті вже дозволено гуляти в парках, скверах, а також відкрити літні майданчики кафе і ресторанів. Рішення про подальше зняття обмежень ухвалюватиметься з урахуванням ситуації із захворюваністю.
19:26 – Черкаська обласна державна адміністрація звернулася до Кабінету міністрів України з проханням дозволити роботу непродовольчих ринків та внутрішньообласного транспорту, повідомив глава ОДА Роман Боднар.
19:21 – В Івано-Франківську після ослаблення карантину відновив рух громадський транспорт. Люди можуть дістатися на роботу і додому в певні години при наявності спецперепусток, гостро стоїть питання відкриття промислового ринку та автобазару, повідомив виконувач обов'язків голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федоров.
19:12 – У Великій Британії вирішили продовжити до жовтня заходи з підтримки людей, яких вимушено відправили у відпустку через епідемію коронавірусу, заявив канцлер британського казначейства Ріші Сунак.
18:05 – Кількість інфікованих коронавірусом в Азербайджані збільшилася до 2 693 осіб (+104 нові випадки). Вилікувалися 17 350 пацієнтів, померли 42, повідомив оперативний штаб при уряді.
17:29 – У Вінницькій області виявили ознаки початку другої хвилі захворюваності COVID-19. Усього в регіоні 580 підтверджених випадків, 309 пацієнтів уже одужали.
16:22 – Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, який заразився коронавірусом COVID-19, востаннє публічно з'являвся 30 квітня на нараді у глави держави Володимира Путіна.
15:53 – Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова заявила, що в українського політв'язня Сергія Бугайчука запідозрили коронавірус COVID-19, але в Росії його не забезпечили ані необхідною медичною допомогою, ані засобами захисту.
15:29 – Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що захворів на коронавірус і перебуває у лікарні.
15:18 – У Кабміні пояснили, як має проводитися доплата медикам за боротьбу з COVID-19.
14:31 – Мер Києва Віталій Кличко заявив, що перший етап послаблення карантину, запровадженого через поширення коронавірусу COVID-19, – це свого роду тест для мешканців міста. У разі, якщо його "провалять", обмеження можуть повернути.
14:18 – Влада Італії дозволила відкритися всім барам, ресторанам, перукарням і салонам краси з 18 травня – на два тижні раніше за запланований термін.
14:10 – Рішення про скасування або посилення карантину в певних регіонах України має ухвалювати не держава, а місцева влада, вважає лікар-інфекціоніст та колишній очільник Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта.
14:05 – Станом на 12 травня у Дніпрі офіційно зафіксовано 258 випадків зараження коронавірусом, 48 із цих людей одужали.
14:01 – У Франції на другий день ослаблення обмежувальних заходів 12 травня відкриваються дитячі садки та школи, повідомляють місцеві ЗМІ. Водночас у країні набув чинності закон про продовження надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу до 10 липня.
13:30 – Президент України Володимир Зеленський заявив, що поточна ситуація з коронавірусом у державі дозволяє говорити про подальші етапи пом'якшення карантину.
13:13 – Посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе, якого керівництво викликало для консультацій через призначення Міхеіла Саакашвілі головою Виконкому реформ України, відправили на двотижневий карантин.
12:40 – Через пандемію коронавірусу Іспанія ввела в країні примусовий карантин для туристів.
12:35 – Уряд Чехії вирішив скасувати повсюдний масковий режим на території країни, починаючи з 25 травня, а також відкрити всі ресторани, зоопарки та замки.
12:08 – У Києві серед осіб, у яких за останню добу виявили коронавірус COVID-19, 33 жінки віком від 27 до 79 років, 22 чоловіка віком від 25 до 82 років, а також четверо дітей – тримісячна дівчинка та хлопчики віком 10, 11 та 12 років.
11:50 – Вчені знайшли причину високої смертності від COVID-19, до того ж вона загальна для діабету, раку і коронавірусу.
11:10 – За минулу добу коронавірусом в РФ захворіли 10 899 осіб. РФ залишається на 3-му місці серед країн за кількістю хворих на COVID-19.
10:57 – У Києві з 12 травня у межах ослаблення карантину, введеного через поширення коронавірусу COVID-19, збільшили кількість окремих рейсів громадського транспорту.
10:52 – Науковці стверджують, що сильний імунітет до COVID-19 формується тільки у семи-восьми відсотків людей, які перенесли недугу, водночас нерідко найстійкіший отримують пацієнти, у яких перебіг хвороби був важким.
10:20 – За минулу добу в лавах ЗСУ зареєстровано п'ять нових випадків захворювання на COVID-19. Всього нездужає 45 військових.
10:15 – Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що безкоштовний ПЛР-тест на COVID-19 в Україні мають право пройти п'ять категорій населення. Однак до цього переліку не належать просто охочі громадяни, у яких немає ознак хвороби та не було контакту з інфікованими.
09:53 – У Чернівецькій та Рівненській областях вирішили продовжити дію обмежень у зв’язку з пандемією коронавірусу, першими ввівши так званий адаптивний карантин.
09:40 – Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що, незважаючи на ослаблення обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом, у тих регіонах України, де є найбільший спалах хвороби, діятиме адаптивний карантин.
9:21 – У Києві та області за станом на ранок 12 травня зафіксували 2953 підтверджені випадки коронавірусу COVID-19. У самій столиці України їхня кількість зросла до 1930, а на території області – до 1023.
09:15 – Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня, незважаючи на вже розпочате пом'якшення обмежень, карантин в Україні через коронавірус продовжать.
9:10 – Станом на ранок вівторка, 12 травня, в Україні зафіксували 16 023 факти зараження COVID-19. Всього за минулу добу виявлено 375 нових випадків. Померло 17 осіб, а одужали – 85.
08:56 – У США вкотре взяли під сумнів ефективність розрекламованих президентом Дональдом Трампом таблеток із дієвою речовиною гідроксихлорохін для лікування COVID-19.
08:25 – Вчені дійшли висновку, що COVID-19 може бути небезпечним для вагітних жінок, оскільки це захворювання впливає на їхню репродуктивну систему.
07:51 – У Києві з 12 травня стартує перший етап пом'якшення карантину, введеного у зв'язку з пандемією COVID-19. І хоча столична влада вирішила не відкривати деякі заклади, багато загальнонаціональних обмежень буде ослаблено або знято взагалі.
07:14 – У малолітніх дітей, хворих на COVID-19, лікарі виявили симптоми запального синдрому.
06:34 – На Волині трапився смертельний спалах COVID-19 після відвідування церкви УПЦ МП.
05:54 – У Чернівецькій області трапився спалах COVID-19: десятки нових хворих.
04:26 – У Казахстані режим надзвичайного стану буде визнано форс-мажором в разі звернення до суду підприємців, заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв.
03:22 – Ілон Маск підтвердив, що завод Tesla в Каліфорнії відновив роботу, незважаючи на обмеження штату через COVID-19. Він виступив проти карантину.
02:16 – У Гонконзі затримали 230 учасників протесту, які звинувачували владу в зловживанні заходами для боротьби з пандемією. За повідомленням поліції, затриманим від 12 до 65 років. У лікарні потрапили 18 учасників мітингу.
1:52 – Летальність від COVID-19 в США становить 1,3% – вдесятеро більше, ніж від сезонного грипу.
00:23 – На Закарпатті в школі-інтернаті коронавірус підтвердили у 13 дітей. Всього там перебуває 80 сиріт і позбавлених батьківського піклування.
В установу направили комісію з області. В інтернаті вихованців розділили на групи, а також обмежили відвідування.