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12 травня • оновлено в 06:28
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Пандемія COVID-19 не вщухає, десятки тисяч нових хворих по світу: статистика щодо коронавірусу на 12 травня. Постійно оновлюється

2.3т
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Коронавірус COVID-19 продовжує поширюватися по світу. За минулу добу, 11 травня, найбільше нових випадків зареєстровано в Мексиці – 1305, Бразилії – 451 і Болівії – 275.

В Україні вже зафіксовано більше 15,6 тисячі хворих, померли – 408.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Пандемія COVID-19 не вщухає, десятки тисяч нових хворих по світу: статистика щодо коронавірусу на 12 травня. Постійно оновлюється
Пандемія COVID-19 не вщухає, десятки тисяч нових хворих по світу: статистика щодо коронавірусу на 12 травня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 15 648 осіб. Померли 408 пацієнтів, одужали – 3288.

  • У Китаї почали фіксувати нові випадки захворювання.

  • В Україні і світі з 11 травня послабили режим карантину.

Пандемія COVID-19 не вщухає, десятки тисяч нових хворих по світу: статистика щодо коронавірусу на 12 травня. Постійно оновлюється
Пандемія COVID-19 не вщухає, десятки тисяч нових хворих по світу: статистика щодо коронавірусу на 12 травня. Постійно оновлюється

Головне за 12 травня:

05:54 – У Чернівецькій області трапився спалах COVID-19 : десятки нових хворих.

04:26 – У Казахстані режим надзвичайного стану буде визнано форс-мажором в разі звернення до суду підприємців, заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв.

03:22 – Ілон Маск підтвердив, що завод Tesla в Каліфорнії відновив роботу незважаючи на обмеження штату через COVID-19. Він виступив проти карантину.

02:16 – У Гонконзі затримали 230 учасників протесту, які звинувачували владу в зловживанні заходами по боротьбі з пандемією. За повідомленням поліції, затриманим від 12 до 65 років. У лікарні потрапили 18 учасників мітингу.

1:52 – Летальність від COVID-19 в США склала 1,3% – в десять разів більше, ніж від сезонного грипу.

00:23 – На Закарпатті в школі-інтернаті коронавірус підтвердили у 13 дітей. Всього там знаходиться 80 сиріт і позбавлених батьківського піклування.

В установу направили комісію з області. В інтернаті дітей розділили на групи, а також обмежили відвідування.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 15 648.

    Вилікувалися: 3288. Померли: 408.

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