В Італії рекордно впала смертність від COVID-19, США – лідер за кількістю хворих: статистика щодо коронавірусу на 17 травня. Оновлюється

Коронавірус у світі вразив уже понад 4,7 млн осіб. Лідером щодо інфікування залишаються США, де вірус забрав понад 90 тисяч життів. Водночас в Італії смертність від COVID-19 рекордно впала.

Так, пандемія продовжує вщухати в європейських країнах, які після встановлення позитивної динаміки захворюваності пішли на пом'якшення карантину.

В Україні ж статистика поки залишається на одному рівні – щодня в нашій країні додається приблизно 400-500 нових хворих.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилася 18 291 особа. Померли 514 пацієнтів, одужали – 5116.

Після пом'якшення обмежень українці масово вийшли на вулиці, порушуючи карантин.

Водночас у багатьох областях коронавірус не вщухає, наприклад, на Буковині за добу зафіксували майже пів сотні нових хворих.

Головне за 17 травня:

12:00 – Відомий український імунолог Олег Назар пояснив, чи чи загрожує Україні новий інфекційний спалах туберкульозу, під ударом якого, за прогнозами дослідників, опиняться понад 6 млн осіб, а також як вакцинція від грипу може вберегти від ризику заразитися коронавірусом.

11:57 – У Києві за останню добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 59 осіб і досягла 2280. Мер Віталій Кличко назвав найбільш постраждалі від COVID-19 райони столиці.

11:35 – У найближчі дні до лікарень України надійдуть закуплені МОЗ за кордоном костюми біологічного захисту для медиків, які борються із коронавірусом, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

11:30 – Росія вийшла на друге місце за кількістю хворих на коронавірус серед країн світу. COVID-19 заражені близько 300 тисяч осіб.

11:05 – Спад пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні випаде на кінець травня, водночас пік захворюваності ще попереду. Такі дані озвучили в Світовому центрі даних "Геоінформатика та сталий розвиток" при КПІ ім. Сікорського.

10:50 – У Британії заявили, що уряд інвестує до 93 млн євро в будівництво нового центру з розроблення вакцин, зокрема проти коронавірусу, що забезпечить його відкриття вже влітку 2021 року.

10:43 – Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що Україна в повному обсязі забезпечує лікування хворих на коронавірус COVID-19. За його словами, було затверджено чотири пакети для лікування інфікованих.

10:30 – Світовій економіці знадобиться щонайменше три роки, щоб відновитися після пандемії коронавірусу COVID-19, заявила директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва. Вона підкреслила, що світ вийде на докризовий рівень 2023 року.

09:30 – Станом на ранок 17 травня в Україні офіційно підтверджено 18 291 випадок коронавірусу COVID-19. Водночас 433 факти зараження були виявлені за останню добу.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. – 715 (385 одужали);

Волинська обл. – 615 (150 одужали);

Дніпропетровська обл. – 837 (95 одужали);

Донецька обл. – 130 (35 одужали);

Житомирська обл. – 546 (140 одужали);

Закарпатська обл. – 885 (166 одужали);

Запорізька обл. – 378 (181 одужав);

Івано-Франківська обл. – 1210 (513 одужали);

м. Київ – 2280 (224 одужали);

Київська обл. – 1197 (208 одужали);

Кіровоградська обл. – 443 (319 одужали);

Луганська обл. – 42 (22 одужали);

Львівська обл. – 1019 (197 одужали);

Миколаївська обл. – 238 (82 одужали);

Одеська обл. – 746 (59 одужали);

Полтавська обл. – 264 (184 одужали);

Рівненська обл. – 1126 (347 одужали);

Сумська обл. – 162 (89 одужали);

Тернопільська обл. – 1078 (578 одужали);

Харківська обл. – 786 (119 одужали);

Херсонська обл. – 167 (117 одужали);

Хмельницька обл. – 253 (65 одужали);

Черкаська обл. – 372 (206 одужали);

Чернівецька обл. – 2694 (608 одужали);

Чернігівська обл. –108 (27 одужали).

09:15 – У лавах Збройних сил України зареєстровано один новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook. Загалом станом на ранок 17 травня на COVID-19 там хворіють 38 осіб. За час пандемії 76 пацієнтів одужали й двоє померли.

09:07 – Житель Кропивницького Анатолій Компанієць заявив, що витратив понад 25 тисяч гривень на лікування від коронавірусу, яке мала би профінансувати держава, і тепер має намір судитися з медустановою.

08:15 – Щеплення від коронавірусу COVID-19 в Німеччині не буде обов'язковим, заявив глава відомства федерального канцлера Гельґе Браун.

07:58 – У Франції висловили протест бажанням Італії відкрити кордони 3 червня. Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер стурбований, що в країнах Шенгенської зони відсутня координація.

"Односторонні рішення Іспанії цього тижня, Італії – напередодні вранці, не сприяють тому, що ми повинні робити разом, щоб працювати солідарно", – вказав Кастанер.

06:30 – За минулу добу кількість випадків коронавірусу в світі зросла на 95 тисяч, зараз загальна ж становить 4 мільйони 717 тисяч.

05:25 – Американські вчені виявили антитіло, яке повністю блокує коронавірус. За словами глави біофармацевтичної компанії Sorrento Therapeutics Генрі Джі, знайдене рішення працює на 100%, але приступити до випуску ліків компанія поки не може, оскільки випробування проводилися тільки в лабораторних умовах.

04:53 – У ВООЗ заявили, що розпорошення дезінфекційних засобів є неефективним методом боротьби з коронавірусом COVID-19.

04:45 – Ціни на світових фінансових ринках можуть обвалитися знову, якщо ситуація з коронавіруом розвиватиметься за непередбачуваним сценарієм, йдеться в звіті Федеральної резервної системи (ФРС) США.

04:05 – У Сполучених Штатах підтвердили 1 мільйон 507 тисяч заражень коронавірусом, померли 89,6 тисячі, вилікувалися – майже 340 тисяч хворих, свідчать дані сайту Worldometers.

03:10 – Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили про те, що стикаються з труднощами під час підрахунку кількості летальних випадків від коронавірусу, оскільки в них відсутні дані в "глобальному масштабі".

02:05 – У Канаді Міністерство охорони здоров'я схвалило запуск клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу COVID-19, повідомив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

01:30 – За останніми даними МЗС, за кордоном від коронавірусу лікуються 141 громадянин України. А кількість жертв хвороби там не змінилася – загинули 8 українців.

01:09 – В Італії за минулу добу від COVID-19 померли 153 людини, що є найменшим показником з початку карантину.

00:30 – У Чернівецькій області 16 травня коронавірус підтвердили у 47 осіб. Всього в області виявили 2694 випадки зараження, заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

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