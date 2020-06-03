Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіка змогла "викрутитися" і понести меншу шкоду від світової кризи, що почалася через пандемію COVID-19, тому що не зупиняла виробництво.

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Таку заяву Лукашенко зробив у середу, 3 червня, на нараді щодо нового складу уряду, передає "БЕЛТА" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Олександр Лукашенко Колаж

Як стверджує глава Білорусі, серйозні зміни в складі уряду наразі небажані.

"Це було б дуже погано. Тому що зараз весь світ вступив у смугу небувалої економічної кризи, яка в будь-якій державі спричинила серйозні зміни відносин у суспільстві. Наслідки цієї кризи будуть дуже серйозні", – сказав Лукашенко.

Він підкреслив, що криза "позначається і на Білорусі". "Добре, що ми так вивернулися, викрутилися в цій ситуації з пандемією, не зупинили виробництво. Якби зупинилися, ми б ніколи не запустили це виробництво. Це тільки в казці могло статися", – сказав президент.

Він додав, що треба активніше працювати, особливо в сфері економіки, для того, щоб "вийти з мінімальними втратами з цієї несподіваної для всіх кризи".

Станом на 3 червня в Білорусі зафіксовано 45 116 випадків COVID-19, із них летальних, за офіційною статистикою, – 248. Видужала 20 171 особа.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко змінив свою риторику щодо коронавірусу й заговорив про ймовірність другої хвилі епідемії в Білорусі. Президент також зізнався, що сподівається на допомогу вищих сил у боротьбі з пандемією.