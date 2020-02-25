У Флоренції відкриють пам'ятник Тарасу Шевченку

Відомий український скульптор Олег Пінчук разом зі своїми колегами завершує роботу над пам'ятником Тарасу Шевченку для італійського міста Флоренція.

Пам'ятник Шевченку буде встановлений буквально в 300 метрах від всесвітньо відомого собору Санта-Марія-дель-Фіоре в центрі Флоренції, на території старовинного монастиря, розповів Пінчук в програмі "Гостре питання" на ObozTV.

"Я вважаю, це одне з моїх найбільших досягнень. В центрі світового мистецтва, у Флоренції, стоятиме скульптура, створена мною та моїми друзями", – зізнався художник.

Пінчук зауважив, що кілька років тому перейшов від створення "камерних форм" до більш монументальної роботи.

"Останні кілька років я роблю монументальні скульптури. З моїми друзями та однокурсниками. Один з таких пам'ятників – пам'ятник Борцям за волю України в місті Дубно (Рівненська область. – Ред.). Він на півметра вищий за пам'ятник Петру в Санкт-Петербурзі – Мідного вершника! Потім ми зробили пам'ятник Антонію і Феодосію для Києво-Печерської Лаври. І зараз завершуємо роботу над пам'ятником Шевченку для Флоренції", – поділився митець.

Пам'ятник Шевченку для Флоренції майже готовий facebook.com/oleg.pinchuk

facebook.com/oleg.pinchuk

Влада Флоренції вже узгодила встановлення пам'ятника біля собору Santa Maria del Fiore firenze.flawless.life

Як писав OBOZREVATEL, в 2015 році на Володимирській гірці в Києві відкрили пам'ятник італійському поету Данте Аліг'єрі. Тоді мер міста Віталій Кличко нагадав, що Київ і Флоренція – міста-побратими, а також пообіцяв незабаром відкрити пам'ятник Шевченку у Флоренції. Монумент стане подарунком від української столиці та буде виготовлений на гроші меценатів.

До речі, пам'ятник Аліг'єрі в Києві неодноразово ставав жертвою вандалів. Вже тричі невідомі відбивали голову у мармурового орла, який є частиною скульптурної композиції.

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