Александр Лукашенко не слепой, и он видит, что народ Беларуси не отказывается от своей цели – восстановления демократической системы в стране.

Он ластится к Путину, готов, в ненависти к "предателям" запродать "свою" державу тирану соседней страны, только бы протесту скрутили голову. Он раз за разом повелевает армии и МВД покончить с протестами и навести порядок за два дня.

Все может рухнуть за 24 часа

Но протесты не утихают и лукашистский порядок не "наводится". Уверен, министры дают понять верховному, что войска и милиция не надежны. И если им вновь отдать приказ подавлять протест с применением силы, избиениями и убийствами, то многие повернут оружие против тирана, а другие просто откажутся исполнять приказ, и тогда все рухнет в 24 часа. Поэтому тиран лавирует.

Испытанный способ – расколоть протест, выделить из него сговорчивых, отделить от непримиримых. Со сговорчивыми начать диалог, который для них в конечном счете обернется позором, а непримиримых попытаться вытеснить из страны или уничтожить по одному. На это опыт у Лукашенко есть.

Поскольку ничто иное не выходит, и даже Путин не готов заглатывать, кажется, наживку в виде "Беларуси", понимая, что она разорвет ему живот революционизацией всей России, Лукашенко взял курс на раскол протеста.

Что надо немедленно делать после победы над Лукашенко

В этих обстоятельствах я очень рекомендую:

1. Сохранять общедемократическое единство протеста. Не слушать тех советчиков, которые говорят, что у протеста должна быть конкретная политическая программа (скажем, европейской интеграции) и вождь. Сейчас не нужно ни того, ни другого.

2. Цель Белорусской революции – вернуть в страну демократию и самоуправление. Дать возможность людям самим определять свою жизнь и на уровне района и поселения, и на уровне области, и на уровне всего государства. Лукашенко украл уже четверть века назад у белорусов право самим определять свою судьбу. И именно это право желает вернуть себе народ страны.

3. Только после того как с тиранией будет покончено, следует готовиться к новым выборам всех уровней и проводить их на соревновательной многопартийной основе. И тут уже разные политические партии будут предлагать свои проекты будущего, а граждане будут выбирать между ними. Но это – на национальном уровне.

4. До национальных парламентских выборов следует провести выборы в местные советы и после них – в областные советы. На них желательно (хотя в условиях революции это очень трудно) ставить не национальные, а региональные задачи. Сформированные демократически новые органы местной власти сформируют необходимую подушку безопасности от возможного раскола страны на общенациональных парламентских и президентских выборах.

5. Следует помнить, что Кремль уже готов распрощаться с диктатором Лукашенко, но его цель, поставить своего человека во главе Беларуси.

Вот этого белорусы и не должны позволить сделать. А в спешке проведенные новые президентские выборы, без предварительно созданной подушки безопасности, приведут, почти наверняка, к искомому Кремлем результату.

6. До выборов следует восстановить Конституцию 1994 г., так как все ее поправки проведены сомнительным или прямо незаконным образом. Пока, как временную. После новых выборов парламента и президента по этой временной конституции, Конституцию 1994 г., возможно с некоторыми поправками, следует принять на демократическом референдуме как постоянную.

7. До президентских и парламентских выборов следует создать новый корпус судей, особенно судей Верховного/Конституционного суда, и, конечно же, состав избирательных комиссий и ЦИК.

8. Я бы не стал допускать Лукашенко и иных людей, запятнавших себя кровавым насилием и откровенной ложью к политике. Пусть новые суды решат их судьбу.

Именно такая подушка демократической, судебной и электоральной безопасности, вместе со свободой СМИ и, конечно же, освобождением всех политических узников – станет надежной основой будущей демократической Беларуси и на президентских выборах после этого ни Путин, никто другой не смогут легко протащить своего человека.

Что должны понимать белорусы?

Просто, как вы помните, ловить рыбку в мутной воде. Эти меры политического и правового характера сделают воду общественной жизни Белоруси прозрачной для ее граждан.

И тогда общественные силы страны смогут начать борьбу за вектор будущего политического развития Беларуси друг с другом, используя принятые в демократических странах методы свободной агитации. Результатом этой борьбы станет новый парламент, который сформирует правительство большинства, как и следовало по конституции 1994 г.

Увенчают же новую демократическую систему белорусской государственности свободные выборы президента на соревновательной основе, опять же, как это следовало делать по конституции 1994 года.

Думаю, что такая последовательность шагов, которая займет шесть- восемь месяцев с момента ухода Лукашенко, позволит избавить Беларусь от ловких обманов своих и соседних тиранов и сформировать стабильную власть в республике, соответствующую воле ее граждан.