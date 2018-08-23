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ПолітикаЕкономіка

"Пам'ятайте, США поруч з Україною!" Трамп передав "привіт" Путіну через Порошенка

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попередив, що США завжди будуть поруч із Україною в питанні захисту територіальної цілісності.

Про це йдеться у його привітанні з нагоди Дня Незалежності України на адресу президента Петра Порошенка. "Від імені народу Америки я хочу привітати вас і народ України із 27-ю річницею вашої Незалежності, яку ви відзначаєте 24 серпня", - йдеться у посланні.

"Народу України є чим пишатися: протягом чотирьох років Україна мужньо чинить опір російській агресії і є благословенною яскравим громадянським суспільством, економікою, що зростає та Збройними силами, які є потужними, як ніколи раніше", - зазначив Трамп.

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Петро Порошенко і Дональд Трамп

Прес-служба глави держави

Президент США попередив, зокрема і Росію: "Пам'ятайте, будь ласка, що Сполучені Штати завжди будуть стояти поруч із Україною, в той час, коли вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів".

У посланні також наголошується, що уряд США продовжуватиме співпрацювати з Україною і підтримувати зусилля у зміцненні демократичних інститутів, розвитку верховенства права, боротьби з корупцією та стимулюванні економічного зростання.

Президент США побажав Україні мирного, сприятливого і успішного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон першим надіслав президенту Петру Порошенку привітання з нагоди Дня Незалежності України, у якому поздоровив також весь український народ.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Петро ПорошенкоДональд ТрампВолодимир Путін
Місце
Україна
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
рыжий пиндос поздравил пьяную свинью, и это у вас топ новость? папуасы завтра бусы одевайте и на ритуал .
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
США рядом сукраиной. Даже больше, на полшишечки вукраине.
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Nezhinskij Roman
Nezhinskij Roman
У козломордих сраки задиміли))))!
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