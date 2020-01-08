"Шмальнули з переляку": на уламках Boeing-737 побачили важливий знак

Експерт із питань авіації Влад Любін не виключив, що причиною катастрофи українського літака Boeing-737 в аеропорту Тегерана (Іран) могла бути ракета.

"Сьогодні вночі (з 7 на 8 січня. – Ред.) Іран кудись стріляв балістичними ракетами. Там наявний найсильніший напряг і нервозність. Не виключаю, що з переляку їх ППО могли шмальнути в темряві по всьому, що рухається", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Експерт також поділився думкою з приводу перших фото з місця аварії літака. "Судячи з розльоту осколків і величини фрагментів, все трапилося швидко, інакше б пілоти встигли щось повідомити диспетчерам. Дуже схоже на влучення ракети", – сказав він.

У цьому контексті Любін уточнив: "Ракета ППО дуже рідко влучає безпосередньо в ціль. При проходженні її поблизу цілі спеціальні датчики підривають заряд, і осколки летять на відстань до 300 метрів".

"Абсолютно зрозуміло, що на землю впали фрагменти. Тобто спроби вимушеної посадки не було. Це свідчить про руйнування ще в повітрі. До того ж на борту під час злету близько 40 тонн бензину. Якби літак через технічні проблеми просто впав, весь бензин опинився б на землі і ще довго горів би. Але пожежі на знімках немає", – додав експерт.

На фюзеляжі Boeing-737 помітили дивні сліди

На фюзеляжі Boeing-737 виявлені характерні ушкодження https://vcrti.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, вранці 8 січня український літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран). Всі подробиці та оновлення – в матеріалі OBOZREVATEL.

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