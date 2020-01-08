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8 січня • оновлено в 12:58
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"Шмальнули з переляку": на уламках Boeing-737 побачили важливий знак

9.5т
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Експерт із питань авіації Влад Любін не виключив, що причиною катастрофи українського літака Boeing-737 в аеропорту Тегерана (Іран) могла бути ракета.

"Сьогодні вночі (з 7 на 8 січня. – Ред.) Іран кудись стріляв балістичними ракетами. Там наявний найсильніший напряг і нервозність. Не виключаю, що з переляку їх ППО могли шмальнути в темряві по всьому, що рухається", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Експерт також поділився думкою з приводу перших фото з місця аварії літака. "Судячи з розльоту осколків і величини фрагментів, все трапилося швидко, інакше б пілоти встигли щось повідомити диспетчерам. Дуже схоже на влучення ракети", – сказав він.

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У цьому контексті Любін уточнив: "Ракета ППО дуже рідко влучає безпосередньо в ціль. При проходженні її поблизу цілі спеціальні датчики підривають заряд, і осколки летять на відстань до 300 метрів".

"Абсолютно зрозуміло, що на землю впали фрагменти. Тобто спроби вимушеної посадки не було. Це свідчить про руйнування ще в повітрі. До того ж на борту під час злету близько 40 тонн бензину. Якби літак через технічні проблеми просто впав, весь бензин опинився б на землі і ще довго горів би. Але пожежі на знімках немає", – додав експерт.

На фюзеляжі Boeing-737 помітили дивні сліди

На фюзеляжі Boeing-737 помітили дивні сліди

На фюзеляжі Boeing-737 виявлені характерні ушкодження

На фюзеляжі Boeing-737 виявлені характерні ушкодження

https://vcrti.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, вранці 8 січня український літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран). Всі подробиці та оновлення – в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Конфлікт США та Ірана Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані Ексклюзив
Місце
Іран Тегеран
Тег
Авіакатастрофа
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Пети Moщи
Пети Moщи
Эсперду объясните что самолёты не на бензине летают, а на керосине
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ага, пилоты ничего не успели сообщить, а пассажир успел и бумажку с ручкой достать и записку написать. Молодцы.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Горе-експерте, зенітна ракета НІКОЛИ не потрапляє прямо в літак, да і не ПОВИННА потрапляти прямо в літак!!!(((
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zhukov vanya
zhukov vanya
zhukov vanya, долбаный гугол каверкает слова как ему заблагорассудится.
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Губань Сергій
Губань Сергій
Соломянюк Олекса, горе, горе з цими коментарями, такими як ви. Не повинна потрапляти прямо в літак! А куди ж вона повинна потрапляти?! Ака дурня! Підрив бойової частини на певній відстані від літака, це так би мовити вимушена дія з метою забезпечити ураження цілі, оскільки на таких швидкостях дійсно практично не можливо забезпечити керованість ракети системою наведення щоб вона потрапила безпосередньо у ціль.
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