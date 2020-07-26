Палієм знаменитого собору у Франції виявився волонтер

Світ 10:27, 26.07.2020 Оновлено: 10:28, 26.07.2020

У справі про пожежу в кафедральному соборі святого Петра і Павла у французькому Нанті узятий під варту 39-річний виходець з Руанди.

Як повідомляє Euronews, волонтер, який служив у соборі, зізнався в підпалі після повторного затримання.

Звинувачення йому вже пред'явлено, палію загрожує до 10 років в'язниці і 150 тисяч євро штрафу.

При цьому мотив чоловіка не вказується.

На самому початку розслідування підозрюваного неодноразово допитували: поліція виявила невідповідності в свідченнях про його переміщення в день пожежі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 18 липня зранку загорівся Нантский собор. На місці працювали близько 100 пожежників і шість пожежних машин.

  • В результаті в соборі в Нанті був повністю знищений великий орган і порушена міцність будівлі, згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму XV століття.

  • Президент Франції Емманюель Макрон, що знаходився в Брюсселі на саміті ЄС, висловив підтримку пожежним, які вели боротьбу з вогнем у соборі.

  • Собор був закладений у 1434 році і будувався 457 років, завершили його лише в 1891 році.

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