Палієм знаменитого собору у Франції виявився волонтер
У справі про пожежу в кафедральному соборі святого Петра і Павла у французькому Нанті узятий під варту 39-річний виходець з Руанди.
Як повідомляє Euronews, волонтер, який служив у соборі, зізнався в підпалі після повторного затримання.
Звинувачення йому вже пред'явлено, палію загрожує до 10 років в'язниці і 150 тисяч євро штрафу.
При цьому мотив чоловіка не вказується.
На самому початку розслідування підозрюваного неодноразово допитували: поліція виявила невідповідності в свідченнях про його переміщення в день пожежі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 липня зранку загорівся Нантский собор. На місці працювали близько 100 пожежників і шість пожежних машин.
В результаті в соборі в Нанті був повністю знищений великий орган і порушена міцність будівлі, згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму XV століття.
Президент Франції Емманюель Макрон, що знаходився в Брюсселі на саміті ЄС, висловив підтримку пожежним, які вели боротьбу з вогнем у соборі.
Собор був закладений у 1434 році і будувався 457 років, завершили його лише в 1891 році.