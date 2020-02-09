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10 лютого • оновлено в 07:55
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Сектор Газа вдарив по Ізраїлю ракетою

9.4т
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У неділю, 9 лютого, із сектора Газа вдарили по території Ізраїлю.

Відомо, що вони випустили одну ракету. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

Також у неділю в місті Сдерот на півдні країни і прилеглих до сектору Газа районах спрацювали сирени повітряної тривоги, попередивши жителів про можливі ракетні обстріли.

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Сектора Газа запустив ракету по Ізраїлю

Сектора Газа запустив ракету по Ізраїлю

Ілюстрація

"Після спрацьовування сигналів повітряної тривоги деякий час назад був зафіксований запуск однієї ракети із сектора Газа по ізраїльській території", – йдеться в заяві.

Незабаром після цього Gaza Report у Twitter повідомили про "незвичний рух ізраїльських військ на північних і східних частинах кордону".

"Військові літаки увійшли в атмосферу", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, військові Ізраїлю 4 лютого вдарили по сектору Газа у відповідь на потужний ракетний обстріл.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Ізраїль
Теги
Палестина ракети
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Ивановский Антон
Ивановский Антон
Одна ракета? Какой то спокойный день получается. Они стреляют каждый день и ракет на много больше.
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