Сектор Газа вдарив по Ізраїлю ракетою

У неділю, 9 лютого, із сектора Газа вдарили по території Ізраїлю.

Відомо, що вони випустили одну ракету. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

Також у неділю в місті Сдерот на півдні країни і прилеглих до сектору Газа районах спрацювали сирени повітряної тривоги, попередивши жителів про можливі ракетні обстріли.

Сектора Газа запустив ракету по Ізраїлю Ілюстрація

"Після спрацьовування сигналів повітряної тривоги деякий час назад був зафіксований запуск однієї ракети із сектора Газа по ізраїльській території", – йдеться в заяві.

Незабаром після цього Gaza Report у Twitter повідомили про "незвичний рух ізраїльських військ на північних і східних частинах кордону".

"Військові літаки увійшли в атмосферу", – сказано в повідомленні.

1 rocket was just fired from #Gaza into #Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) February 9, 2020

An unusual movement of Israeli troops on the northern and eastern parts of the fence.



Warplanes enter the atmosphere moments ago — Gaza Report - اخبار غزة (@gaza_report) February 9, 2020

Нагадаємо:

1 лютого Палестина оголосила, що вирішила розірвати всі відносини з Ізраїлем і США.

Причина – "угода століття" між президентом США Дональдом Трампом і ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху.

Після публічного оголошення її умов у Палестині вийшли на масові протести. Лідер палестинців заявив, що Єрусалим не продається, а угода не пройде: "народ відправить її в сміттєву корзину історії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, військові Ізраїлю 4 лютого вдарили по сектору Газа у відповідь на потужний ракетний обстріл.

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