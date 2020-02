Сектор Газа вдарив по Ізраїлю ракетою

У неділю, 9 лютого, із сектора Газа вдарили по території Ізраїлю.

Відомо, що вони випустили одну ракету. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

Також у неділю в місті Сдерот на півдні країни і прилеглих до сектору Газа районах спрацювали сирени повітряної тривоги, попередивши жителів про можливі ракетні обстріли.

"Після спрацьовування сигналів повітряної тривоги деякий час назад був зафіксований запуск однієї ракети із сектора Газа по ізраїльській території", – йдеться в заяві.

Незабаром після цього Gaza Report у Twitter повідомили про "незвичний рух ізраїльських військ на північних і східних частинах кордону".

"Військові літаки увійшли в атмосферу", – сказано в повідомленні.

1 rocket was just fired from #Gaza into #Israel .

An unusual movement of Israeli troops on the northern and eastern parts of the fence.



Warplanes enter the atmosphere moments ago