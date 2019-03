Палестина вдарила по Ізраїлю ракетою і вцілила у будинок з дітьми: всі подробиці

Ізраїльські військові засікли пуск однієї ракети з сектора Газа по центральній частині Ізраїлю.

"Після інформації про спрацювання сирен повітряної тривоги в окрузі Шарон був ідентифікований запуск однієї ракети з сектора Газа по Ізраїлю", - повідомляє армійська прес-служба.

Як з'ясувалося, ракета вцілила у будинок в мошаві Мішмерет у центральній частині Ізраїлю, де мешкає родина з дітьми. Будівля загорілася.

У результаті атаки постраждали шестеро людей, у тому числі і діти, передає ТАСС.

"Медики надають допомогу шістьом жителям, включаючи жінку у віці 50 років, яка отримала поранення середнього ступеня тяжкості. Чоловік, жінка та дитина отримали легкі поранення", — повідомила медична служба "Маген Давид адом".

Ще кілька людей отримали травми під час евакуації у притулок.

🚨 BREAKING: Air-raid sirens sounded in central Israel. Details to follow. pic.twitter.com/BqIXDTveKf

WATCH: A rocket from Gaza hit this Israeli home at 5:20 this morning. pic.twitter.com/89agEirzP4