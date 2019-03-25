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Палестина вдарила по Ізраїлю ракетою і вцілила у будинок з дітьми: всі подробиці

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Ізраїльські військові засікли пуск однієї ракети з сектора Газа по центральній частині Ізраїлю.

"Після інформації про спрацювання сирен повітряної тривоги в окрузі Шарон був ідентифікований запуск однієї ракети з сектора Газа по Ізраїлю", - повідомляє армійська прес-служба.

Як з'ясувалося, ракета вцілила у будинок в мошаві Мішмерет у центральній частині Ізраїлю, де мешкає родина з дітьми. Будівля загорілася.

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Палестина вдарила по Ізраїлю ракетою і вцілила у будинок з дітьми: всі подробиці

Скріншот з відео

У результаті атаки постраждали шестеро людей, у тому числі і діти, передає ТАСС.

"Медики надають допомогу шістьом жителям, включаючи жінку у віці 50 років, яка отримала поранення середнього ступеня тяжкості. Чоловік, жінка та дитина отримали легкі поранення", — повідомила медична служба "Маген Давид адом".

Палестина вдарила по Ізраїлю ракетою і вцілила у будинок з дітьми: всі подробиці

Скріншот з відео

Ще кілька людей отримали травми під час евакуації у притулок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 березня 2019 року ХАМАС вдарив по Тель-Авіву ракетами, у зв'язку з чим у країні була оголошена тривога.

Після цього Ізраїль заявив про початок атак по цілях у секторі Газа. Пізніше Армія Ізраїлю повідомила, що вразила 100 військових цілей ХАМАСу.

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Місце
Ізраїль
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