Палестина пригрозила "порвати" з будь-якою країною, яка перенесе посольство в Ізраїлі до Єрусалиму

Марина Ліснічук Світ 13:32, 6.09.2020 Оновлено: 13:55, 6.09.2020

Влада Палестини заявила, що розірве стосунки з будь-якою країною, яка перенесе своє посольство в Ізраїлі до Єрусалиму.

Позицію палестинського уряду озвучив генеральний секретар виконкому Організації визволення Палестини (ООП) Саїб Ерікат. Про це повідомляє "RT на русском".

"Держава Палестина розірве відносини з будь-якою країною, яка перенесе своє посольство в місто Єрусалим і відкличе свого посла", – сказав він.

Зазначимо, що напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про намір Сербії перемістити своє посольство в Ізраїлі в Єрусалим до липня 2021 року. За його словами, доти країна відкриє там своє представництво, ставши першою Європейською державою, яка відкрила посольство в Єрусалимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня Ізраїль і палестинський рух ХАМАС домовилися припинити ескалацію напруженості в секторі Газа. Представники ісламського руху уточнили, що угоди вдалося досягти за посередництва Катару.

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