Палестина бомбила Ізраїль і отримала відповідь з танків: всі подробиці

Увечері, 17 серпня, Ізраїль сколихнула нова хвиля ракетних обстрілів, а на кордоні з сектором Газа були застрелені люди.

За даними The Jerusalem Рost, близько 21:00 в ряді населених пунктів, в тому числі в Сдероті, прозвучала ракетна тривога, закликаючи жителів спуститися в бомбосховища.

Пізніше люди почули звуки вибухів. Як виявилося, це були три ракети, випущені з території сектора Газа по Ізраїлю. Прес-служба ізраїльської армії ЦАХАЛ в Twitter повідомила, що з усіх снарядів, два були перехоплені. Третя ракета, за словами жителів, приземлилася в районі Сдерота.

ракетний обстріл Ілюстрація / ВВС

В результаті ракетного обстрілу серйозних поранень і жертв не було. У медичних установах повідомляють в основному про травми, придбані під час спуску в бомбосховища.

Тим часом, протягом години після вибуху озброєні люди спробували прорватися через огорожу безпеки, яка огороджує Ізраїль від сектора Газа. ЦАХАЛ відкрив вогонь на поразку з танків.

За даними ізраїльських ЗМІ, в результаті загинуло 4-5 осіб. Точної цифри поки не названо. Убиті, за попередньою інформацією, належали до місцевих терористичних осередків ХАМАС і "Ісламський джихад". Напередодні по Ізраїлю було випущено одну ракету, яку успішно перехопили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всі ці події відбулися на тлі постійних зіткнень на кордоні з Газою і черговим загостренням між Палестинською автаномією та Ізраїлем, незважаючи на перемир'я.

Щоп'ятниці на кордоні збирається величезна кількість людей, серед яких є діти, і починає кидатися камінням і пляшками із запальною сумішшю в військових. У відповідь ЦАХАЛ відкриває вогонь

У неділю, 11 серпня, в Єрусалимі відбулися масові зіткнення з поліцейськими на Храмовій горі.

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