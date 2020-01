Палата представників США заборонила Трампу бомбити Іран

Палата представників США прийняла рекомендаційну резолюцію, яка пропонує обмежити право президента Дональда Трампа в односторонньому порядку застосовувати військові дії відносно Ірану.

Так, 224 члени палати проголосували "за", 194 – проти. Далі резолюція буде винесена на обговорення в сенаті, передає "РБК". Автором документа виступила демократ з палати представників Елісса Слоткін, яка раніше працювала аналітиком у ЦРУ.

"У представників конгресу є серйозне, невідкладне занепокоєння щодо рішення адміністрації вплутатися в конфронтацію проти Ірану і відсутність у неї [адміністрації] стратегії", – пояснив вона у своєму Twitter.

The resolution I introduced today is intended to make clear that, if the President wants to take us to war, he must get authorization from Congress.



This is simply what our Constitution requires. https://t.co/SkFFr9HRQV