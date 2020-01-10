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10 січня • оновлено в 05:59
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Палата представників США заборонила Трампу бомбити Іран

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Палата представників США прийняла рекомендаційну резолюцію, яка пропонує обмежити право президента Дональда Трампа в односторонньому порядку застосовувати військові дії відносно Ірану.

Так, 224 члени палати проголосували "за", 194 – проти. Далі резолюція буде винесена на обговорення в сенаті, передає "РБК". Автором документа виступила демократ з палати представників Елісса Слоткін, яка раніше працювала аналітиком у ЦРУ.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

DW

"У представників конгресу є серйозне, невідкладне занепокоєння щодо рішення адміністрації вплутатися в конфронтацію проти Ірану і відсутність у неї [адміністрації] стратегії", – пояснив вона у своєму Twitter.

Відзначається, що Трампу рекомендується заборонити використовувати американські військові сили проти Ірану без відповідного дозволу конгресу. Як виняток президент може застосовувати силу, якщо від Ірану виходить загроза атаки на США або їх солдатів.

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Також Трампу дозволяється використовувати силу проти ісламістського терористичного угрупування "Аль-Каїда" і її прихильників. У той же час президент США все одно повинен пояснювати конгресу своє рішення.

Зазначені в резолюції вимоги до президента припинити використовувати військові сили висунуті на підставі резолюції конгресу від 1973 року.

У той же час в Білому домі розкритикували резолюцію, прийняту палатою представників конгресу США проти війни з Іраном, і нагадали, що вона не має сили закону.

"Ця резолюція палати представників намагається підірвати здатність Збройних сил США запобігати терористичній діяльності Ірану і його посередникам, а також намагається перешкодити повноваженням президента захистити Америку і наші інтереси в регіоні від безперервних погрози. Ці дії конгресу абсолютно недоречні", – заявили в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 8 січня Іран здійснив бомбардування військових баз США, розташованих в Іраку. За цілями було випущено більше десятка ракет.

Атака була здійснена як помста за ліквідацію генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касема Сулеймані. Лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що це було "ляпасом" для США.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Конфлікт США та Ірана
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Аналитик понимает , что Иран может повторить Вьетнамский и Корейский эпизод истории США .
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