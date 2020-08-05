Озвучено перші результати розслідування вибуху в Бейруті

Бездіяльність і халатність щодо зберігання вибухонебезпечних матеріалів (селітри) в порту Бейруту стали причиною потужного руйнівного вибуху в столиці Лівану 4 серпня.

Такого висновку дійшли експерти в межах початкового розслідування НП. Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційне джерело, знайоме з матеріалами слідства.

За його словами, пожежа розпочалася на 9-му складі й перекинулася на 12-й, де зберігалася аміачна селітра.

Співрозмовник видання зазначив, що питання безпеки зберігання селітри розглядали декілька комітетів, однак вони так і не видали указ про утилізацію цього легкозаймистого матеріалу.

Водночас інше джерело в адміністрації порту, йдеться у матеріалі, повідомило, нібито шість місяців тому в порту проводили інспекцію одного з вантажів і ще тоді попереджали: якщо нітрат амонію перемістити – "підірветься весь Бейрут".

Руйнування на місці вибуху в порту Бейруту (reuters.com)

Зі свого боку генеральний директор митниці Лівану додав, що відомство надсилало до судових органів шість документів із проханням перемістити селітру, однак відповіді не отримало.

"Ми просили, щоб вантаж реекспортували... Нехай експерти і зацікавлені сторони вирішують, чому цього не трапилося", – сказав він.

Reuters підкреслює, що згідно з двома документами, з якими ознайомилося видання, ліванська митниця в 2016 та 2017 роках просила через суд морську адміністрацію перемістити або схвалити продаж нітрату амонію, аби гарантувати безпеку порту. В одному з документів згадувалися аналогічні запити ще в 2014 і 2015 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з попередніми висновками силових структур Лівану, 4 серпня в порту Бейруту під час зварювальних робіт вибухнули 2700 тонн селітри.