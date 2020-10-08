Озвучена вартість лікування Трампа від коронавірусу

За три дні в медичному центрі імені Уолтера Ріда на лікування президента США Дональда Трампа було витрачено понад 100 тисяч доларів – понад 2,8 млн гривень.

Підрахунки витрат, в яких була врахована вартість аналізів на коронавірус і застосування різних сироваток на основі антитіл, провела газета The New York Times.

Крім того, в підсумкову суму увійшли вартість перебування президента у військовому госпіталі, а також витрати на його транспортування на вертольоті з Білого дому в медустанову і назад.

Журналісти також врахували непередбачені витрати на експериментальні процедури або ліки, які не підпадають під дію стандартної медичної страховки. Відзначається, що вони зазвичай обходяться дорожче.

Всі суми були визначені, виходячи із специфіки і нюансів американської системи охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент США Дональд Трамп, який все ще хворіє коронавірусом, планує особисто взяти участь в дебатах з Джо Байденом, запланованих на 15 жовтня.