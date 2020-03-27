Озоновий шар Землі почав швидко відновлюватися: як це виглядає

Озонова діра над Антарктидою продовжує зменшуватися, що призводить до змін у циркуляції потоку повітря над поверхнею Землі, який викликає вітри.

Як говориться в дослідженні кліматологів, опублікованому в журналі Nature, атмосферні зміни зупинені і повернені назад завдяки Монреальському протоколу, що обмежує викиди речовин, які руйнують озоновий шар (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Як за останні роки зменшувалася озонова діра dailymail.co.uk

Озонова діра над Південним полюсом Землі вперше була виявлена в 1985 році. Вона щорічно з'являлася в серпні і затягувалася до грудня. Таке виснаження озонового шару призводило до охолодження повітря, що, в свою чергу, посилювало полярні вихри.

Це змінювало характер дощових опадів і океанічних течій у південній півкулі і викликало сильну посуху в таких країнах, як Австралія.

Монреальський протокол 1987 припинив виробництво озоноруйнуючих речовин, таких як хлорфторвуглеці (ХФВ). Починаючи приблизно з 2000 року, концентрації цих хімічних речовин в стратосфері почали знижуватися.

Дослідники використовували ряд комп'ютерних симуляцій, щоб показати, що реактивний потік перестав рухатися на південь в той момент, коли озонова діра стала затягуватися. Якщо тенденція збережеться, то це може повернути дощі в Австралію.

Як писав OBOZREVATEL, у 2019 році озонова діра над Антарктидою стала найменшою за останні 30 років.

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