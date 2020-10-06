ОЗХЗ підтвердила, що Навального отруїли секретним різновидом "Новачка"

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального слідів речовини з групи "Новачок", які не внесено до додатка до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Про це повідомили в заяві, яка розміщена на сайті Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Експерти зазначили, що токсин має характеристики, схожі на дві інші речовини сімейства "Новачок" та які внесено до додатка.

"ОЗХЗ вчора передала ФРН звіт місії щодо забезпечення технічної підтримки в світлі отруєння пана Олексія Навального 20 серпня 2020 року. Постпредставництво Німеччини при ОЗХЗ попросило, щоб технічний секретаріат передав висновки цієї доповіді всім країнам-учасницям Конвенції", – йдеться заяві організації.

Також у документі зазначено, що ФРН попросила розмістити цю інформацію у відкритому доступі.

Раніше британське представництво при організації заявило в Twitter про те, що технічний аналіз ОЗХЗ підтвердив наявність слідів "Новачка" в організмі Навального.

"Технічний аналіз ОЗХЗ підтвердив, що сліди нервово-паралітичної речовини "Новачок" було виявлено в біологічних матеріалах Навального", – йдеться в заяві.

У британському постпредставництві наголосили, що звіт ОЗХЗ з цього питання було передано німецькій стороні.

"Результати підтверджують дані, про які раніше повідомляли лабораторії ФРН, Швеції та Франції. Речовину "Новачок" було використано, щоб отруїти Навального. Росія має пояснити, що трапилося", – сказано в повідомленні.

"Будь-яке використання забороненої хімічної зброї – предмет серйозної стурбованості всіх держав Конвенції про заборону хімічної зброї", – зазначили в заяві.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив у Twitter, що реакція на отруєння Навального найближчими днями обговорюватиметься в ЄС і виконавчій раді ОЗХЗ.

"Активний обмін думками з питання подальших кроків найближчими днями пройде у виконавчій раді ОЗХЗ і в колі партнерів по ЄС. Застосування хімічної зброї – це серйозний прецедент і не може залишитися без наслідків", – заявив Зайберт.

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