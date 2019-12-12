Відповідь від Путіна: Росія задумала мстити Німеччині

У Росії оголосили про висилку двох співробітників посольства Німеччини в Москві – у відповідь на рішення ФРН видворити двох дипломатів РФ.

Обидва випадки мають непрямий стосунок до вбивства в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, за яким, вважають у країні, стоїть російська влада. Про це повідомляє DW.

Зокрема, відповідна нота була вручена послу ФРН у Росії Ґезі Андреасу фон Ґайру, якого викликали до російського МЗС у четвер, 12 грудня. У зовнішньополітичному відомстві РФ зазначили, що особи, оголошені персонами нон грата, повинні покинути територію країни протягом семи днів.

У Росії сподіваються, що висилка німецьких дипломатів не зашкодить відносинам з ФРН

Водночас за словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, в Кремлі сподіваються, що висилка двох німецьких дипломатів не стане негативним фактором для подальшого конструктивного діалогу з Німеччиною, повідомляють "РИА Новости".

"Нам хотілося б не бачити великих ризиків. Ви знаєте, що дипломати висилаються задля відповіді, вимушеного заходу. Вони неминучі після того, як були вислані наші дипломати. Хоча ми вважаємо абсолютно безпідставним подібне рішення Берліна. Ми з ним не згодні", – заявив він.

Зі свого боку МЗС Німеччини вважає висилку Росією двох німецьких співробітників неправильним і невиправданим сигналом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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