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10 вересня • оновлено в 06:29
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"Оцінити досягнення": в Криму заявили про прибуття делегації США

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В анексованому Криму заявили про прибуття з ознайомчим візитом делегації громадських діячів зі США.

Подробиці повідомив координатор поїздки, голова Спілки журналістів Севастополя Сергій Горбачов, пише "РИА Новости".

"Візит делегації громадських діячів Центру громадських ініціатив (США) розпочався з відвідин Сімферополя. У складі делегації – чотири особи. Мета візиту – ознайомитися з ситуацією в Криму зсередини, вивчити, чого досяг півострів за останні п'ять років, як змінилися настрої місцевого населення, і розповісти про все у себе на батьківщині", – розповів він.

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У Криму заявили про прибуття делегації США

У Криму заявили про прибуття делегації США

За словами Горбачова, на 10 вересня призначена поїздка до Севастополя, де "відбудеться зустріч із міськими громадськими організаціями та національно-культурними об'єднаннями".

"У рамках візиту також заплановано відвідування низки об'єктів на південному березі Криму", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав Росію припинити порушення прав людини в анексованому Криму, а Україну – спростити процедуру відвідування півострова.

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Тема
Анексія Криму
Тег
Крим
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Ltava Vlad
Ltava Vlad
Сколько интересно им заплатили и с чем они будут сравнивать если раньше в Крыму не были ? Пропагандистское дерьмо !
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дурачки кацaпские все сказки придумывают! К ним, скотам, все едет какая то кодла каждый день. Но санкции надо отменить! Да, падлюки?
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Ну все...сейчас американцы увидят как хорошо в Российском Крыму!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Русинов Алексей, -асобенна в Армянске...) лёша-пахмелитесь...
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