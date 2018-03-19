Отруєння Скрипаля: з'явилися нові подробиці про отруту

Експерти Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) прибули до Британії, щоб провести незалежний аналіз речовини, якою отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Як повідомляє BBC, для цього команда експертів прибуде на військову дослідницьку базу в Портон-Дауні в Уілтширі.

Делегація також має зустрітися зі старшими британськими детективами.

Великобританія запросила експертів для проведення незалежної оцінки речовини.

Щонайменше через два тижні експерти представлять розширені результати аналізу.

Як повідомляв "Обозреватель", Глава НАТО Йенс Столтенберг чітко висловився про отруєння Скрипаля та пообіцяв, що Альянс надасть будь-яку допомогу при необхідності.