Отруєння Скрипаля: знайшлися докази нахабної брехні "балакучої голови" Лаврова

Отрута "Новачок", якою отруїли російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля, була створена в СРСР і поставлена на озброєння місцевої армії в останні місяці існування Радянського Союзу, однак, за словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, в РФ нібито ніколи не проводилися дослідження цієї хімічної зброї.

Спростування слів Захарової знайшлося в статті " РИА Новости" за 2012 рік. У ній згадується, що в 1992-му колишній співробітник засекреченого при СРСР Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології (ГНІІОХТ) Віл Мірзоянов розповів про існування речовини з шифром "Новачки".

Мірзаянов опублікував статтю, в якій повідомив, що в Радянському Союзі під саму завісу існування було створено хімічну зброю третього покоління (так звана тема "Фоліант").

"Йшлося про групу принципово нових нервово-паралітичний ОР, які отримали, за словами Мірзаянова, шифр" Новачки" і були поставлені на озброєння Радянської Армії буквально в останні місяці існування СРСР (незважаючи на офіційно оголошене з 1987 року припинення розробки і виробництва ХО)", - передає "РИА Новости".

Відзначається, що факт розробки цих ОР російським урядом ніколи відкрито не підтверджувався, однак Мірзаянова двічі заарештовували (в 1992 і 1994 роках). При цьому довести хіміку факт розголошення держтаємниці прокуратура так і не зуміла, після чого Мірзаянов виїхав в США.

Як повідомляв "Обозреватель", прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, швидше за все, стоїть за отруєнням російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля. На це Захарова в хамській манері назвала слова влади офіційного Лондона "цирковим шоу в британському парламенті".