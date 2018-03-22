Отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, який працював на британську розвідку, цілком укладається в заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що все зрадники погано закінчують.

Про це заявив лідер Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв.

"Пам'ятаєте, Путін сказав "зрадники погано закінчують"? Скрипаль, як ми знаємо, відсидів певний термін в Росії, а пізніше його обміняли на російських розвідників, затриманих в США. Незворотність покарання. Путін сказав, що зрадники погано закінчують свій вік - це доказ того, що він (Скрипаль. - Ред.) був в "списках ворогів держави", а відповідні служби виконують усні або письмові вказівки головнокомандувача. Я думаю, і в першому, і в другому випадку не обійшлося без прямої участі російського президента Путіна", - почерк нул Закаєв в інтерв'ю "Сегодня".

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь в хамській формі заявилапро провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.