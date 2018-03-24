Отруєння Скрипаля: в Британії влаштували переполох через хімзброю Росії

У Британії місто Солсбері досі налякане останніми подіями. Жителів міста, особливо тих, хто знаходився поруч з місцем отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, закликають здати речі в хімчистку.

Про це пише Сегодня.

Найбільше такий запобіжний засіб стосується тих, хто відвідував паб The Mill і ресторан Zizzi, куди перед отруєнням заходили Скрипаль і його дочка. Перед здачею одягу в хімчистку британцям порадили покласти його в подвійні пакети.

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Відзначається, що в пабі і ресторані виявили сліди отруйної речовини.

Імовірно, в день отруєння Скрипаль зазначені заклади могли відвідати до 500 осіб.

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