Отруєння Скрипаля та смерть Глушкова: Скотланд-Ярд розставив всі крапки над "і"

Скотланд-Ярд не знайшов зв'язку між вбивством російського бізнесмена Миколи Глушкова і отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

Як заявив голова контртерористичного командування поліції Лондона Кларк Джаретт, під час розслідування таких доказів не виявили, передає Європейська Правда.

"Я повинен наголосити, що під час розслідування не було виявлено нічого, що дозволило б говорити про будь-який зв'язок зі спробою вбивства в Солсбері", - сказав він.

Джареттом розповів, що в справі про вбивство Глушкова поліція вже вислухала низку свідчень і вивчає понад 400 речових доказів.

"Ми не виявили наразі ніяких ознак насильницького проникнення, але судмедексперти продовжують працювати в будинку Глушкова", - заявив він.

При цьому поліція закликала громадян надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти розслідуванню.

Як повідомляв "Обозреватель", Глушков помер 13 березня.