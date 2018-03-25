Отруєння Скрипаля: спливли дані про близьку подругу екс-шпигуна

У російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля, який разом з дочкою був отруєний в британському місті Солсбері, була близька подруга, яка знає подробиці про його життя.

Однак жінка дуже налякана і не готова розповісти про останні дні перед інцидентом, повідомляє газета Telegraph з посиланням на джерела в оточенні пари.

Подруга Скрипаля приїхала до Британії з Росії, а відносини з колишнім шпигуном почала нібито через його фінансовий стан.

"Він (Сергій Скрипаль. - Ред.) сказав їй, що російський мультимільйонер, і вони почали спілкуватися. Поліція навіть не знає, що вона існує. Дуже мало кому відомо про ці стосунки", - відзначило джерело.

За його словами, жінка називає екс-шпигуна "мій колишній".

"Коли вона побачила новинах про те, що трапилося, то сказала: це мій колишній. Вона дійсно дуже боїться", - додав інсайдер.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Reuters дізналося про погіршення стану Скрипаля. Зокрема, повідомлялося, що через отруєння розумові здібності екс-шпигуна і його дочки Юлії можуть опинитися під загрозою.