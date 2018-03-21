Отруєння Скрипаля: Росія звинуватила Великобританію у теракті

Москва вважає терористичним актом проти росіян напад на екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у Британії.

Про це заявив директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Володимир Єрмаков, передає РИА "Новости".

"На двох російських громадян на території Великобританії скоєно напад. Надайте нам всі дані з приводу цього, як ми вважаємо, терористичного акту проти російських громадян на території Великобританії. Нам нічого не дають. Нам кажуть про якогось "Новачка", про якийсь напад з боку Росії на Великобританію. Ще раз повторю - двоє російських громадян піддані нападу на території Великобританії", - сказав Єрмаков на брифінгу.

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Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь в хамській формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.