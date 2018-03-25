Отруєння Скрипаля: Росія звинуватила США

Росія звинуватила Сполучені Штати Америки в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Начальник лабораторії хіміко-аналітичного контролю наукового центру Міноборони Росії Ігор Рибальченко заявив, що у РФ є документи, що вказують на те, що США розробляли газ "Новачок", яким був отруєний Скрипаль. Про це передає РІА "Новости".

За словами вченого, ще у 1998 році вітчизняні фахівці виявили в спектральній бібліотеці Київського національного бюро стандартів Сполучених Штатів відомості про фосфороорганічні речовини, які володіло "сильною смертельною дією".

"Зараз з'ясовується, що, судячи з назви цієї речовини, це був якраз той самий "Новачок", А234", - сказав Рибальченко.

Сергій Скрипаль Голос Севастополя

Він зазначив, що з'єднання внесли в базу даних співробітники центру хімічних досліджень і розробок армії США.

"Найцікавіша деталь в цій історії: в наступних версіях бази даних - вони зазвичай тільки розширюються, весь час поповнюються, все більше і більше речовин - ми цього запису не виявили", - сказав фахівець, підкресливши, що не може пояснити, "куди воно поділося".

Нагадаємо, 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь в хамській формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломата, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальний відповіді на рішення Лондона.

Як повідомляв "Обозреватель", 16 березня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати хімзброю для отруєння Скрипаля, цілком ймовірно, віддав особисто Володимир Путін.