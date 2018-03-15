Отруєння Скрипаля: німецький експерт розповів, як повинен відреагувати Захід

Обозреватель відомої німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung Петер Штурм вважає бойкот ЧС з футболу в Росії найдієвішим покаранням для Кремля з боку британського уряду.

"Чому, власне кажучи, футболісти з Англії, Франції, Німеччини та інших країн, які через три місяці приїдуть до Росії, повинні створювати декорації для спектаклю на чемпіонаті світу? Для Володимира Путіна, який піклується про свій престиж, бойкот чемпіонату був би найжорстокіший з усіх можливих, але надзвичайно заслуженим покаранням", - йдеться у статті FAZ.

На думку оглядача, "не варто дивуватися наполегливому запереченню російською владою того, що вони мають відношення до замаху в Солсбері".

"Британський уряд, в свою чергу, має бути повністю впевнений в тому, що говорить, коли він піднімає цю тему у всіх значущих інститутах, починаючи від ООН і НАТО і закінчуючи Євросоюзом. І оскільки у випадку з атакою в Солсбері мова йде, як встановили в НАТО, про перший в історії альянсу напад із застосуванням нервово-паралітичного газу, стає зрозуміло, що формальним протестом тут не обійтися", - вважає Петер Штурм.

Як раніше писав "Обозреватель", скандал між Великобританією і Росією через отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його дочки Юлії продовжує набирати обертів. 14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей поклала відповідальність за замах на Росію і оголосила про висилку 23 російських дипломатів, заморожування активів низки росіян і припинення контактів з Москвою на високому рівні.