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Отруєння Скрипаля: Міноборони Росії зробило підозрілий натяк

3.3тЧитати новину російською

Антидот, яким британські фахівці намагалися врятувати колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, міг не дати потрібного ефекту.

Про це заявив керівник хіміко-аналітичної лабораторії Міністерства оборони Росії Ігор Рибальченко, повідомляє ТАСС.

При цьому він зробив багатозначний натяк - мовляв, ось якби росіянам надали доступ.

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"Ніяких ознак ураження, ніяких симптомів не було відкрито і до сих пір не відкрито. А всі пропозиції Росії взяти участь в розслідуванні, вони просто проігноровані", - сказав Рибальченко.

Як повідомляв "Обозреватель", 16 березня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати хімзброю для отруєння Скрипаля, цілком ймовірно, віддав особисто Володимир Путін .

Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Росія
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