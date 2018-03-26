Отруєння Скрипаля: Міноборони Росії зробило підозрілий натяк

Антидот, яким британські фахівці намагалися врятувати колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, міг не дати потрібного ефекту.

Про це заявив керівник хіміко-аналітичної лабораторії Міністерства оборони Росії Ігор Рибальченко, повідомляє ТАСС.

При цьому він зробив багатозначний натяк - мовляв, ось якби росіянам надали доступ.

"Ніяких ознак ураження, ніяких симптомів не було відкрито і до сих пір не відкрито. А всі пропозиції Росії взяти участь в розслідуванні, вони просто проігноровані", - сказав Рибальченко.

Як повідомляв "Обозреватель", 16 березня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати хімзброю для отруєння Скрипаля, цілком ймовірно, віддав особисто Володимир Путін .