Отруєння Скрипаля: Мей заявила про мотив і намір Кремля

У Росії були мотив і намір здійснити отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Англії.

"У них є можливість. Це було нервово-паралітична речовина з групи "Новачок", вона була розроблена в Радянському Союзі. У Росії є можливість і, на мою думку, мотив і намір, і це частина моделі поведінки Росії в Європі, яку ми бачимо", - заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей, передає Sky News.

"Це сталося в Великобританії, це могло статися в іншій країні, і наші міжнародні союзники підтвердили свою підтримку і визнання того, що вина лежить на російській державі", - підкреслила глава британського уряду.

Як повідомляв "Обозреватель", в Євросоюзі підтримали позицію Британії, зазначивши, що Росія повинна відповісти за замах на шпигуна-перебіжчика.

Москва заявляє, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Як відомо, Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали стосунок до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.

16 березня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати хімзброю для отруєння Скрипаля, цілком ймовірно, віддав особисто Володимир Путін.