Отруєння Скрипаля: Ілларіонов розповів, що спонукало Кремль на такий крок

Отруєння російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля в англійському місті Солсбері стало можливим через слабку реакцію британського уряду під час попередніх злочинів.

Про це в ефірі програми "Західний погляд" на ObozTV заявив економіст, екс-радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Це ще одна терористична атака, яка сталася не тільки на території РФ, а й на території іноземної держави. В даному випадку, на території Сполученого королівства. Ми пам'ятаємо приклад отруєння Олександра Литвиненка в 2006 році. І той факт, що ці терористичні акти були повторені, демонструє, що є певна реакція Лондона, яка була досить млявою з 2006 року", - зазначив він.

За його словами, саме це підштовхнуло російську сторону продовжити практику усунення таких людей.

"Ми бачимо, що отруєння повторилося, і знову британська влада виявилася слабкою. Ось чому і сталося отруєння. Це було певне запрошення до скоєння чергових терористичних актів проти Великої Британії і всього західного співтовариства", - вважає Ілларіонов.

При цьому екс-радник глави РФ підкреслив відсутність протидії агресії Кремля з боку Заходу.

"Ми бачимо відсутність інтересу Заходу і до всього, що відбувається на території західних країн. Ми бачили подібне в 2016 році в США, коли Кремль безпосередньо втручався в президентські вибори. Ми не побачили жодної реакції з боку держави №1. Зараз ми бачимо слабку реакцію Британії", - додав він.

Крім того, отруєння Скрипаля може бути і свого роду посланням деяким російським опозиціонерам і навіть західним політикам.

"Це не тільки інтерпретації аналітиків і експертів, які були після отруєння, а й публічні заяви, які були зроблені мільйони разів на російському телебаченні, що це "покарання зрадників", що "так буде з кожним зрадником". Тому це навіть не та ситуація , яка сталася в 2006 році, коли це було зроблено таємно. Тут все абсолютно відкрито: "Ми можемо впоратися з усіма. Не тільки зрадниками, але і будь-яким представником влади". Це меседж не тільки всьому західному світу, а й росіянам, які вирішать співпрацювати з Заходом у сфері бізнесу або відновлення демократії", - констатував Ілларіонов.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь в хамській формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Велика Британія висилає 23 російських дипломатів , які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.

16 березня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати хімзброю для отруєння Скрипаля, цілком ймовірно, віддав особисто Володимир Путін.