Отруєння Скрипаля: глава Пентагону розкрив мотив Росії

Отруєння шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії вказує на рішення Російської Федерації стати "стратегічним суперником" Заходу.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає "Голос Америки". Він зазначив, що його країна була готова співпрацювати з російською владою "там, де це можливо".

"Але вони вирішили стати стратегічним суперником, як можна судити на основі того, що сталося в Сполученому Королівстві", - сказав Меттіс.

Як вважає міністр, це не єдина провокація Москви. "Список можна продовжити", - сказав він, вказавши, зокрема, на анексію Росією Криму та її військове втручання на сході України.

"Ми хочемо стабільності, ми хочемо миру, але в той же час ми будемо захищати наші демократичні інститути і наших союзників по НАТО. Ми єдині", - підкреслив Меттіс.

Він також додав, що підсумки президентських виборів в Росії його не здивували "жодним чином".

Раніше "Обозреватель" писав про те, як може відреагувати ЄС на скандал з отруєнням Сергія Скрипаля.