Отруєння Скрипаля: Франція приєдналася до звинувачень на адресу Росії

Франція згодна з висновком Британії, яка звинуватила Росію в отруєнні нервово-паралітичною речовиною колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.

Відповідну заяву розповсюдила у четвер, 15 березня адміністрація французького президента Еммануеля Макрона після його телефонної розмови з прем'єр-міністром Великобританії Терези Мей, передає Reuters.

"З початку тижня Сполучене Королівство докладно інформує Францію про докази, зібраних британськими слідчими, і свідченнях того, що за атакою стоїть Росія", - повідомив Єлисейський палац.

Французька сторона наголосила, що згодна з Сполученим Королівством у тому, "що іншого правдоподібного пояснення немає", і заявила про свою солідарність з союзником.

Раніше Макрон і Мей домовилися про координування розслідування отруєння Скрипаля.

Нагадаємо, Сергій Скрипаль був співробітником ГРУ, де пропрацював до 1999 року. У 1995 році він був завербований спецслужбами Великобританії. У 2006 році російський суд засудив його до 13 років позбавлення волі. У 2010 році Скрипаля помилували і передали США.

Він був отруєний разом зі своєю дочкою 4 березня у місті Солсбері.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, швидше за все, стоїть за отруєнням Скрипаля.

14 березня Мей оголосила, що Великобританія висилає 23 російських дипломата, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи.