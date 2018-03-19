Отруєння Скрипаля: Євросоюз підтримав бойкот Британії проти Росії

Європейський Союз повністю солідарний із Великобританією у зв'язку зі "справою Скрипаля".

Про це сказала глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні журналістам перед радою глав МЗС країн Євросоюзу, передає РИА-Новости.

"У нас інтенсивний порядок денний сьогодні з міністрами. В першу чергу ми послухаємо (главу МЗС) Бориса Джонсона по Солсбері. Цілком зрозуміла наша повна солідарність з Великобританією і наша крайня стурбованість тим, що сталося. Це неприйнятно", - сказала вона.

А глава бельгійського МЗС Дідьє Рейндерс зазначив, що Бельгія очікує участі Росії в розслідуванні справи про отруєння Скрипаля.

"Ми хочемо продемонструвати нашу солідарність з Великобританією, сподіваючись при цьому на те, що президент Росії погодиться повністю, конкретним і прозорим способом брати участь в розслідуванні подій в Солсбері", - сказав Рейндерс після прибуття на раду.

Як повідомляв "Обозреватель", в Британії задумали удар по "друзях Путіна" через Скрипаля.