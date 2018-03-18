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ПолітикаЕкономіка

Отруєння Скрипаля: Британія заборонила Росії доступ до шпигуна

6.6тЧитати новину російською

Великобританія відповіла відмовою Росії на запит надати доступ до шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля, який знаходиться в лікарні після отруєння нервово-паралітичною речовиною.

Як розповіли "Интерфаксу" в посольстві Росії в Лондоні, Скрипаля розглядають як британського підданого.

"Ми запросили консульський доступ до Скрипаля тією ж нотою, що й до його дочки. Нами було отримано відмову, оскільки британська сторона розглядає його як британського громадянина", - повідомили в російській дипмісії.

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Раніше посол РФ у Великобританії Олександр Яковенко заявив, що Сергій Скрипаль і його дочка Юлія "є російськими громадянами", про яких "насправді ніхто нічого не знає".

Як повідомляв "Обозреватель", прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, найімовірніше, стоїть за отруєнням російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

Раніше також були знайдені докази нахабної брехні офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила, що Росія не причетна до хімічної зброї, якою отруїли Скрипаля.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "Обозреватель".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Великобританія
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