Отруєння Скрипаля: Британія заборонила Росії доступ до шпигуна

Великобританія відповіла відмовою Росії на запит надати доступ до шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля, який знаходиться в лікарні після отруєння нервово-паралітичною речовиною.
Як розповіли "Интерфаксу" в посольстві Росії в Лондоні, Скрипаля розглядають як британського підданого.
"Ми запросили консульський доступ до Скрипаля тією ж нотою, що й до його дочки. Нами було отримано відмову, оскільки британська сторона розглядає його як британського громадянина", - повідомили в російській дипмісії.
Раніше посол РФ у Великобританії Олександр Яковенко заявив, що Сергій Скрипаль і його дочка Юлія "є російськими громадянами", про яких "насправді ніхто нічого не знає".
Як повідомляв "Обозреватель", прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, найімовірніше, стоїть за отруєнням російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.
Раніше також були знайдені докази нахабної брехні офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила, що Росія не причетна до хімічної зброї, якою отруїли Скрипаля.
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