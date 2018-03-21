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Отруєння Скрипаля: Британія та Росія вибухнули новими звинуваченнями

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Начальник військ радіаційного, хімічний та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов звинуватив Великобританію в експериментах із хімзброєю, зокрема, в підготовці до ліквідації нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Розробкою і дослідженням отруйних речовин нібито займається лабораторія Портон-Даун, розташована неподалік від Солсбері. Про це повідомляє РІА "Новини".

"Загальновідомим фактом є, і визнаним у 2006 році урядом Великобританії, проведення країною експериментів на Рональді Медісоні і 360 інших громадян з метою вивчення бойового дії отруйної речовини зарин на людину", - заявив Кирилов.

За його словами, Портон-Даун є надсекретним об'єктом, який офіційно займається утилізацією старих зразків, а також проведенням експериментів під приводом вироблення захисних заходів від впливу хімічної та біологічної зброї.

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"У світлі останніх новин про виділення урядом Великобританії близько п'ятдесяти мільйонів фунтів стерлінгів цієї лабораторії, чи не збираються портон-даунські вчені знищувати той самий "Новачок", про який вони тредзвонять", - сказав Кирилов.

Тим часом, представник посольства Великобританії в Москві розповів, що країна пропонувала Росії діалог у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Однак, конструктивного підходу з боку РФ в Британії не побачили.

"Міністр закордонних справ моєї країни запросив посла Росії в Лондоні в Форіс-офіс, щоб надати Росії звіт про те, що трапилося. Росія до теперішнього моменту не запропонувала нам пояснень про те, як цей агент потрапив і був використаний у Великобританії, і не дала пояснень, чому Росія використає хімічну зброю в обхід міжнародних правил", - заявив представник посольства.

Він додав, що РФ намагається приховати факти.

"Замість цього ми бачимо те, що стосується спотворення цієї інформації, і спроби приховати факти", - резюмували в Британії.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Росії звинуватили Велікборітанію у теракті в зв'язку з отруєнням Скрипаля.

Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Росія
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