Отруєння Скрипаля: Британія та Росія вибухнули новими звинуваченнями

Начальник військ радіаційного, хімічний та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов звинуватив Великобританію в експериментах із хімзброєю, зокрема, в підготовці до ліквідації нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Розробкою і дослідженням отруйних речовин нібито займається лабораторія Портон-Даун, розташована неподалік від Солсбері. Про це повідомляє РІА "Новини".

"Загальновідомим фактом є, і визнаним у 2006 році урядом Великобританії, проведення країною експериментів на Рональді Медісоні і 360 інших громадян з метою вивчення бойового дії отруйної речовини зарин на людину", - заявив Кирилов.

За його словами, Портон-Даун є надсекретним об'єктом, який офіційно займається утилізацією старих зразків, а також проведенням експериментів під приводом вироблення захисних заходів від впливу хімічної та біологічної зброї.

"У світлі останніх новин про виділення урядом Великобританії близько п'ятдесяти мільйонів фунтів стерлінгів цієї лабораторії, чи не збираються портон-даунські вчені знищувати той самий "Новачок", про який вони тредзвонять", - сказав Кирилов.

Тим часом, представник посольства Великобританії в Москві розповів, що країна пропонувала Росії діалог у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Однак, конструктивного підходу з боку РФ в Британії не побачили.

"Міністр закордонних справ моєї країни запросив посла Росії в Лондоні в Форіс-офіс, щоб надати Росії звіт про те, що трапилося. Росія до теперішнього моменту не запропонувала нам пояснень про те, як цей агент потрапив і був використаний у Великобританії, і не дала пояснень, чому Росія використає хімічну зброю в обхід міжнародних правил", - заявив представник посольства.

Він додав, що РФ намагається приховати факти.

"Замість цього ми бачимо те, що стосується спотворення цієї інформації, і спроби приховати факти", - резюмували в Британії.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Росії звинуватили Велікборітанію у теракті в зв'язку з отруєнням Скрипаля.