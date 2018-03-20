Отруєння Скрипаля: 23 дипломата РФ виїхали з посольства в Лондоні

Вислані з Великобританії 23 російських дипломата з сім'ями покинули територію посольства РФ у Лондоні.

Вони виїхали на трьох автобусах із дипломатичними номерами, передає Sky News.

Дипломатів звинуватили в шпигунстві після отруєння отрутою А234 полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його 33-річної доньки Юлії в Солсбері.

Проводжали автобуси співробітники російського посольства, які залишилися на роботі в Лондоні. До Росії дипломати повернуться вже 20 березня. 23 співробітника дипломатичного відомства і члени їхніх сімей будуть доставлені в Москву спеціальним рейсом.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням екс-шпигуна Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь у грубій формі заявила про провокації. Також російська влада спочатку відмовилась відповідати на ультиматум Лондона.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася із Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Після цього стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння Скрипаля.