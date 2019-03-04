Отруєння Скрипалів: у Росії накинулися на Британію через трюк "дохлий кіт"

МЗС Росії назвав спробу отруїти "Новачком" екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію трюком британського уряду під назвою "дохлий кіт".

Дипломати на сторінці відомства у Facebook нагадали, що "рівно рік тому в Солсбері трапився історичний інцидент".

"Багаторазові пропозиції російської сторони про конструктивну співпрацю в розслідуванні події уряд Мей проігнорував, зробивши ставку на агресивну, яка виходить за рамки пристойності, риторику", — заявили в МЗС.

"В англосаксонському політичному дискурсі, наприклад, у цього поняття виявилося значно менш поетичне визначення — "дохлий кіт", — підкреслюється в повідомленні.

За словами дипломатів, "цю неблагозвучную ідіому в сучасний британський політичний лексикон" ввів колишній міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон.

Сергій Скрипаль і його донька Юлія 24 канал

"Не потрібно бути Шерлоком Холмсом, генієм дедукції, щоб провести елементарні паралелі: брексіт — той самий спір, "головний біль" уряду Мей; населення країни все більше занурюється у суть суперечок між Брюсселем і Лондоном, роблячи власні висновки про ефективність роботи чинного кабінету міністрів. Хмари згущуються", — йдеться в повідомленні.

Отруєння в Солсбері вважають трюком, кидаючи який в інформаційне поле, "влада розраховує щонайменше перемкнути увагу власних громадян із неприємних для себе тем, консолідувати націю перед обличчям "зловісної російської загрози".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його донька Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія — Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених — Олександр Петров і Руслан Боширов.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їхні справжні імена — Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

Водночас з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний із отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки, залишився в Британії після замаху.

Племінниця екс-полковника ГРУ вважає, що його вже давно немає в живих, а Лондон "веде справу до смерті Скрипаля і знищення доказів".

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