Отруєння Скрипалів: спливли скандальні факти про Трампа і Росію

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові влітку 2018 року з Терезою Мей, яка на той час займала пост прем'єра Великобританії, оскаржував її версії про причетність влади РФ до справи про отруєння ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це повідомляється в матеріалі Thе Washington Post із посиланням на анонімні джерела.

"Він оскаржував висновок її розвідслужб про те, що влада Росії організувала спробу отруєння російського шпигуна на британській території", – пише газета.

Данальд Трамп і Тереза Мей DW

При цьому журналісти навели дані про розмови голови Білого дому з іноземними лідерами.

"Трамп був абсолютно переконаний у тому, що з приводу отруєння були серйозні підстави для сумнівів", – заявило одне з джерел видання.

"Добрі 10 хвилин пішли на те, щоб Мей говорила про високу ймовірність (причетності влади РФ – Ред.), а також на відповіді Трампа, який заявляв, що він у цьому не впевнений", – наголосив він.

Незважаючи на це, як відомо, США все-таки ввели два раунди санкцій проти РФ у "справі Скрипалів".

Сергій і Юлія Скрипалі Обозреватель

Примітно, що американське видання The Washington Post входить до переліку ЗМІ США, яких Трамп звинувачує в публікації фейковий новин, брехливої інформації і в вигадуванні її джерел, повідомляє "Інтерфакс".

Відомо, що після публікації телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, демократи звинуватили його в чиненні тиску на українського главу. Це і загострило інтерес ЗМІ до його розмов з іноземними лідерами.

Як повідомлялося раніше, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привзвела до початку процедури імпічменту в американців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених – Олександр Петров і Руслан Бошіров.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Бошіров працюють на ГРУ, а їх справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

При цьому з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки, залишився в Британії після замаху.

Племінниця експолковника ГРУ вважає, що його вже давно немає в живих, а Лондон "веде справу до смерті експолковника ГРУ і знищення доказів".

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